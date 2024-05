Ricchi e Poveri: lunedì esce “Aria”, il loro nuovo singolo

Dopo il successo di “Ma non tutta la vita” i Ricchi e Poveri sono pronti a conquistare le classifiche con il loro nuovo singolo: “Aria”.

Il ritorno dei Ricchi e Poveri con il singolo “Aria” segna un momento importante nella loro carriera, introducendo una nuova proposta musicale che promette di conquistare le classifiche e i cuori dei fan durante l’estate del 2024.

Dopo il successo di “Ma non tutta la vita“, premiato con un Disco di Platino, il gruppo presenta una traccia che, fin dal titolo, gioca con il concetto di leggerezza e l’importanza dei destini incrociati. Il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri sarà disponibile da lunedì su tutte le piattaforme di streaming

“Aria”: il significato del brano

Il brano “Aria“, con le sue radici musicali che affondano in un nostalgico incipit per poi evolversi in una vibrante sonorità dance, è il risultato della collaborazione tra autori di talento quali Cheope, Stefano Tognini, Alessandro La Cava e Edwyn Clark Roberts, quest’ultimo anche coproduttore insieme a Zef.

La canzone si distingue per un testo che invita a vivere appieno ogni occasione, fluttuando tra gli incontri effimeri e significativi che la vita riserva, sottolineando come ogni momento possa essere reso speciale dalla spontaneità e dall’incontrarsi delle anime.

In “Aria”, l’invito a non prendere troppo sul serio i legami, paragonandoli alla leggerezza e alla fluidità dell’aria stessa, si concretizza in un messaggio potente che risuona con chiunque ascolti. Questa fiaba moderna, oltre a celebrare la libertà individuale, ribalta gli schemi convenzionali, dove la regina non solo si impone sul re ma esalta anche la sua autonomia e indipendenza.

Ricchi e Poveri: il Summer Tour

Il lancio di “Aria” non è l’unico evento che segna il calendario dei Ricchi e Poveri quest’estate. Dopo una serie di date teatrali esaurite, il gruppo si appresta a intraprendere il Summer Tour, promettendo di portare una ventata di freschezza sui palchi di tutta Italia.

Ricchi e Poveri

Accompagnati da una band di talento, il tour rappresenta un’opportunità per il gruppo di rivivere i successi che hanno segnato più di cinquant’anni di carriera, un’occasione per celebrare le canzoni che hanno conquistato generazioni di fan.