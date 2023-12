Scopri quali sono i dieci album considerati i tra i migliori pubblicati nel corso dell’anno.

Il 2023 si è dimostrato un anno particolarmente ricco in materia di pubblicazioni musicali. Dopo il periodo del covid che ha enormemente influenzato il mercato, si è potuto assistere ad un’ottima ripresa. Nonostante alcuni sostengano che gli album musicali abbiano perso il valore che li contraddistingueva, complice l’ascesa di Tik Tok e altre piattaforme, vediamo dieci album internazionali che sono stati considerati tra i migliori tra tutti quelli pubblicati.

La top ten dei migliori album del 2023

Bisogna considerare il fatto che la classifica dei migliori album è alquanto soggettiva, e le principali testate di musica (nazionale ed internazionale) stipulano ogni anno la propria. In questo caso abbiamo deciso di affidarci a “Rolling Stone Usa” per la sua autorevolezza nel campo. Ad eccezione di alcune grandi voci “questo non è stato un anno eccezionale per le uscite di successo delle mega-star, ma ha lasciato più spazio a nuovi artisti innovatori“, ha dichiarato il magazine.

Al decimo posto della classifica troviamo Zach Bryan, con l’album dal titolo omonimo. In nona posizione, Victoria Monét insieme a “Juguar II“.

“Maps” di billy woods e Kenny Segal ha raggiunto invece l’ottavo posto in classifica, mentre al settimo si è piazzato “The Land is Inhospitable and So are We” di Mitski.

Sesti i Paramore con “This Is Why” e quinta Olivia Rodrigo con “Guts“. Ad un passo dal podio troviamo invece “Let’s Start Here“, l’album di Lil Yachty.

Tainy con “Data” si è invece aggiudicato il gradino più basso del podio, mentre i boygenius si sono posizionati secondi con “the record“.

Infine, la scelta del migliore album dell’anno secondo la rivista si pone in linea con quelle fatte da altre testate. Stiamo parlando di SZA, definita come la “key voce in her generation” con il suo “SOS“, di cui ti lasciamo il trailer.

