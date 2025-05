Mauro Repetto, ex 883, torna alla musica con “Dj Sole”

Mauro Repetto, ex membro degli 883 insieme a Max Pezzali, torna sulla scena musicale con “Dj Sole”: scopriamo tutti i dettagli.

Nel panorama della musica italiana, un annuncio inaspettato ha sorpreso i fan degli 883: il ritorno sulla scena di Mauro Repetto, ex componente del celebre duo insieme a Max Pezzali. Dopo un periodo di pausa, Repetto ha deciso di tornare con un nuovo singolo intitolato “Dj Sole” la cui uscita è prevista per il 30 maggio 2025. Questa novità segna per l’artista l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sperimentazione e innovazione.

Mauro Repetto: il ritorno con “Dj Sole”

Mauro Repetto, icona musicale degli anni ’90, ha scelto di riprendere il suo viaggio nel mondo dell’intrattenimento con un progetto che promette di essere tanto audace quanto nostalgico. Il singolo “Dj Sole” costituisce la punta di lancia di un’iniziativa che si estende ben oltre la musica, abbracciando anche il teatro e le più moderne tecnologie.

Mauro Repetto e Max Pezzali

Il singolo “Dj Sole” è solo il preludio di una serie di iniziative che vedranno Repetto impegnato in diversi ambiti artistici. Oltre alla musica, è infatti previsto uno spettacolo teatrale che si avvarrà di soluzioni tecnologiche avanzate, ideato per sorprendere il pubblico con un’esperienza multisensoriale unica. A dimostrazione dell’importanza di questo progetto, il videoclip del singolo, diretto da Stefano Salvati, fungerà da apripista per lo show, combinando elementi di narrative visive d’azione a un’innovativa estetica digitale.

Un legame indissolubile con il passato

La scelta di questo momento per il ritorno di Repetto sembra essere tutt’altro che casuale. A trent’anni dall’uscita dell’album “Nord Sud Ovest Est“, che consacrò gli 883 nel panorama musicale italiano, Repetto torna a rivendicare il proprio ruolo di artista completo e poliedrico. La sua è una visione che intreccia ricordi e innovazioni, sempre fedele all’idea che la creatività sia un compagno di viaggio costante nella sua vita artistica.