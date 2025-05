Tananai riflette sulla sua evoluzione musicale e personale mentre si prepara per il tour estivo che promette di conquistare il pubblico con nuove sonorità ed emozioni.

L’artista italiano Tananai, il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino, sta vivendo un momento di grande trasformazione nella sua carriera musicale. Con un tour estivo all’orizzonte, intitolato Calmocobra Live – Estate 2025, Tananai si prepara a portare la sua musica in tutta Italia, partendo dal Rock in Roma il 19 giugno.

Dopo il successo di brani come Tango e la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore riflette sull’importanza di continuare a evolversi e di non cedere alla tentazione di adagiarsi sugli allori. In un’intervista a Il Messaggero, Tananai condivide il suo desiderio di alzare l’asticella e di affrontare nuove sfide, sottolineando la responsabilità che sente nel voler offrire sempre il meglio al suo pubblico.

Tananai – notiziemusica.it

L’ascesa di Tananai attraverso il panorama musicale italiano ed europeo

Con appena trent’anni, Tananai ha già lasciato un segno indelebile nel panorama musicale grazie a una carriera in costante crescita. Dopo il successo dell’album Calmocobra, uscito a ottobre, l’artista ha calcato i palcoscenici dei palasport italiani e ha recentemente completato un tour europeo nei club. In ogni tappa del suo percorso, Tananai dimostra una crescente consapevolezza e responsabilità verso la sua musica.

Ha dichiarato: “Quella in cui si realizza di avere delle responsabilità. Non voglio adagiarmi sugli allori”. Questa determinazione a non fermarsi mai nella sua crescita artistica è ciò che lo spinge a evolversi e a cercare nuove sfide, evitando di cedere alla comodità del successo già raggiunto.

La metamorfosi musicale di Tananai e la ricerca di una nuova identità sonora

Il viaggio artistico di Tananai è caratterizzato da una metamorfosi musicale affascinante. Se i suoi primi successi come Sesso occasionale lo ritraevano come un cantautore irriverente e leggero, oggi l’artista esplora territori più sofisticati e malinconici con brani come Tango e Alibi.

Quando gli viene chiesto se si sia imborghesito, Tananai risponde con un sorriso, anticipando l’uscita di un nuovo singolo estivo che non sarà un duetto. Dopo collaborazioni di successo con artisti come Fedez, Mara Sattei e Annalisa, Tananai sceglie di esprimersi in solitudine, affermando: “In questa canzone bastavo io”. Questa scelta sottolinea la sua voglia di esplorare nuove dimensioni creative e di affermarsi come artista indipendente.

La connessione con il pubblico e l’autenticità della musica di Tananai

Un elemento fondamentale del viaggio musicale di Tananai è la connessione autentica con il pubblico, che considera la sua “benzina”. Durante il tour nei club europei, l’artista ha riscoperto il valore di un contatto intimo con i suoi fan, un aspetto che intende portare anche nel suo tour estivo. L’energia dei suoi concerti punta a far divertire e coinvolgere il pubblico, rendendolo partecipe di ogni esibizione.

Tananai ritiene che la musica debba nascere in modo autentico e genuino, riflettendo la sua natura introspettiva. Ricorda con emozione la nascita del brano Piangere a 90 con Blanco, avvenuta in una notte in studio solo con lui. Questa autenticità è ciò che rende la sua musica così speciale e significativa per i suoi ascoltatori.