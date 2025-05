Radio Italia Live – Il Concerto 2025: ecco gli artisti che si esibiranno

Il 30 maggio torna in Piazza Duomo a Milano Radio Italia Live – Il Concerto 2025: scopriamo quali sono gli artisti che saliranno sul palco.

Nella splendida cornice di piazza Duomo a Milano, il 30 maggio 2025 è previsto un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live. Radio Italia Live – Il Concerto 2025 è pronto a invadere il cuore della città con un cast d’eccezione, promettendo una serata memorabile che coinvolgerà sia il pubblico in loco sia quello a distanza, grazie alla trasmissione in diretta televisiva e streaming. Scopriamo quali sono gli artisti che prenderanno parte all’evento e la scaletta delle esibizioni!

Radio Italia Live – Il Concerto 2025: un cast stellare

La lineup di questo evento gratuito brilla per la presenza di alcuni dei nomi più in vista del panorama musicale italiano. Artisti del calibro di Achille Lauro, Alfa e Lucio Corsi saliranno sul palco, promettendo performance indimenticabili. Questi talenti rappresentano la variabilità e la ricchezza della musica italiana contemporanea, offrendo al pubblico un’ampia gamma di generi e stili.

Ecco la lista completa degli artisti in scaletta al Radio Italia Live – Il Concerto 2025:

Achille Lauro

Alfa

Brunori Sas

Lucio Corsi

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Giorgia

Irama

Marco Masini

Olly

Pinguini Tattici Nucleari

Un evento accessibile a tutti

L’iniziativa, oltre a soddisfare gli appassionati presenti in piazza, sarà fruibile da un pubblico ancora più vasto. Grazie alla diretta su Sky Uno, alla possibilità di streaming su NOW e alla trasmissione in chiaro su TV8, nessuno dovrà rinunciare a questo appuntamento con la musica live. La possibilità di godere del concerto da casa permette di abbattere ogni barriera, rendendo l’arte e la bellezza della musica live accessibili a tutti.

La missione di questo concerto va oltre la semplice organizzazione di un evento musicale. Si tratta di una vera e propria celebrazione della musica italiana, un’occasione per unire le persone attraverso la condivisione di momenti di gioia, di riflessione e di puro divertimento.