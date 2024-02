A poche ore dall’inizio del Festival, Marco Mengoni annuncia una seconda data a Milano per il suo tour negli stadi.

Alla vigilia del suo debutto come co-conduttore e super ospite al Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, Marco Mengoni annuncia una seconda data per il suo tour negli stadi nel 2025. Un nuovo appuntamento che si terrà allo Stadio San Siro di Milano: ecco la data attesissima e i biglietti da acquistare per il live.

Marco Mengoni raddoppia a San Siro

Marco Mengoni ha collezionato 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live nel corso della sua carriera. Nel 2023 ha pubblicato “Materia (Prisma)”, l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino “MATERIA”, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con “Materia (Terra)” e proseguito ad ottobre 2022 con “Materia (Pelle)”.

Tra i suoi grandi traguardi, anche quello di partecipare al Festival di Sanremo, questa volta nelle vesti di co-conduttore nella prima serata di martedì 6 febbraio. In attesa dell’inizio della kermesse, l’artista si prepara già al prossimo tour che lo vedrà in giro per l’Italia nell’estate del 2025. Oggi viene annunciata però un’ulteriore data a Milano, per il concerto che si terrà il 14 luglio 2025 allo Stadio San Siro.

Il tour negli stadi 2025

Il tour, intitolato “Marco negli stadi 2025”, arriva a due anni dal tour tutto esaurito del 2023, che si è concluso con un gran finale al Circo Massimo. Il tour inizierà il 26 giugno a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, per poi proseguire a Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e concludersi a Messina.

Per il ritorno in Sicilia di Mengoni, a sei anni di distanza dai suoi ultimi concerti nell’isola, il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore ai Grandi eventi cittadini, Massimo Finocchiaro, hanno dichiarato: “Siamo onorati ospitare a Messina Marco Mengoni, uno dei più amati cantautori italiani e un artista in grado di emozionare tutte le generazioni attraverso esibizioni originali che trasmettono messaggi profondi”.

Di seguito, il calendario completo delle date dei concerti attesi per l’estate del 2025:

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

@Stadio Diego Armando Maradona 2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

@Stadio dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

@Stadio San Siro 14 luglio 2025 – Milano, @Stadio San Siro – NUOVA DATA

@Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

@Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

@Stadio San Nicola 24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo

E’ possibile acquistare i biglietti dei concerti del tour estivo del 2025, su Ticketone e Ticketmaster. Mentre i biglietti per la nuova data a San Siro saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 6 febbraio.

