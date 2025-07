Durante un recente concerto, Marco Mengoni ha notato uno spettatore che si stava annoiando, così l’ha raggiunto tra il pubblico.

Il tour di Marco Mengoni procede con colpi di scena inaspettati a ogni concerto. Si tratta di piccoli siparietti che intrattengono il pubblico e rendono indimenticabile ogni data della tournée estiva del cantante negli stadi. Di recente è diventato virale sul web un video in cui Marco Mengoni nota tra il pubblico uno spettatore annoiato, decide di raggiungerlo e facendo un gesto che ha sorpreso tutti.

Il gesto inaspettato di Marco Mengoni

Durante il suo live allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, Marco Mengoni è diventato protagonista di una simpatica gag diventata virale sul web. Il cantante, infatti, si stava esibendo sul palco quando all’improvviso la sua attenzione è stata catturata da uno spettatore in prima fila sul parterre. Marco ha subito notato un dettaglio, ovvero che il ragazzo sembrava molto annoiato, così ha deciso di andare da lui per capire meglio cosa stesse succedendo.

“È da prima che ti guardo, ma chi te c’ha portato sto concerto?“, ha esordito il cantante al microfono rivolgendosi al giovane. Il discorso prosegue: “Cioè, tu per amore stai qui? Lui sta qui, è stato tutto il concerto così pensando: “Che co****ni” e l’ha fatto per lei. Capito cosa l’amore fa? Questo si è assorbito 2 ore e mezza di Mengoni, un eroe“. Poi il gesto inaspettato: il cantante ha raggiunto il ragazzo e l’ha abbracciato, aggiungendo al microfono: “Complimenti“.

Di seguito il video virale:

Il prossimo tour di Marco Mengoni

Come i fan sanno, le tappe messinesi sono quelle finali del tour negli stadi di Marco Mengoni. Ma per chi non fosse riuscito a procurarsi uno dei biglietti, non c’è motivo di disperare: il cantante, infatti, il prossimo autunno tornerà con il “Marco Mengoni: live 2025”, il tour che toccherà i palazzetti delle principali città italiane. Tra le tappe confermate vi sono anche Torino, Milano, Pesaro Firenze e Roma: insomma, una tournée che il prossimo autunno vedrà cantante viaggiare per tutta Italia.