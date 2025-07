In un’intervista Lorella Cuccarini ha spiegato come mai in passato si sia allontana dalla TV e lanciato una nuova frecciata a Matano.

Di recente, il settimanale Gente ha pubblicato una nuova intervista a Lorella Cuccarini. La cantante e showgirl, infatti, ha fatto un salto nel passato e raccontato come mai per diversi anni si sia allontanata dal mondo dello spettacolo, in modo particolare dalla televisione. Ma non solo, dato che Lorella ha colto l’occasione anche per lanciare una frecciata ad Alberto Matano, con il quale, da diversi anni, condivide un rapporto difficile.

La verità di Lorella Cuccarini sulla pausa dalla TV

Come in molti sanno, Lorella Cuccarini per un po’ di anni ha preferito allontanarsi dalla televisione. Per essere precisi, stiamo parlando degli anni che vanno dal 2003 al 2008, e a Gente la cantante ha voluto spiegare meglio cosa l’abbia portata a compiere questa scelta.

“Nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me“, ha spiegato Lorella, “Avevo un contratto esclusivo con la Rai e dopo la conduzione di Scommettiamo Che, con Marco Columbro, mi hanno messa in panchina e sono stata ferma. Il problema è che io avevo firmato per tre anni e non potevo apparire in altre reti. Quello è stato per me un grande affronto … Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita“.

La dura frecciata di Lorella Cuccarini a Matano

Il discorso poi si è spostato su una vicenda che per diverso tempo è rimasta sotto i riflettori: il difficile rapporto con Alberto Matano, attualmente conduttore de La Vita in Diretta. Infatti, Lorella, nel 2020 ha deciso di cogliere una nuova opportunità presso il celebre programma TV di Rai 1, nonostante l’esperienza non sia terminata nel migliore dei modi.

“È stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro, ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo“, ha specificato la cantante. Lorella Cuccarini

La causa dello scontro tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Ma cosa si trova alla base delle tensioni tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Ebbene, si dice che il problema di fondo fosse l’atteggiamento del giornalista a telecamere spente. Secondo una lettera scritta dalla Lorella nel giugno del 2020, Matano avrebbe avuto un comportamento maschilista. Di seguito un estratto di quanto scritto dalla cantante, specificando che al suo interno il nome del giornalista non compare mai in modo esplicito: