Il cantante, noto fan del Bologna, la squadra di calcio della sua città, è andato a salutare i calciatori in ritiro in Val Pusteria.

Gianni Morandi non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. In effetti, il cantante è un grande fan del Bologna, la squadra di calcio della sua città, tant’è vero che ha deciso di fare una sorpresa ai giocatori: andarli a trovare durante il ritiro estivo.

La sorpresa di Gianni Morandi ai calciatori del Bologna

La squadra del Bologna attualmente è impegnata nel ritiro estivo a Valles, in Val Pusteria, situata in Trentino Alto Adige. Per l’occasione, Gianni Morandi ha raggiunto i calciatori per far loro una sorpresa e salutarli. Infatti, una volta giunto sul post, il cantante si è fermato davanti all’ingresso del campo da calcio e salutato i giocatori stringendo la mano uno a uno.

Gianni Morandi – notiziemusica.it

Il tutto è stato condiviso sui social con un video condiviso da Sky Sport in cui si vede Gianni scherzare coi calciatori. “Ciao, grande“, gli ha detto Remo Freuler, centrocampista, mentre Riccardo Orsolini ha scherzato: “Siamo diventati la coppia dell’estate“, riferendosi a un duetto condiviso qualche sera fa. Immancabile poi il commento a Ciro Immobile, tornato da poco in Italia dopo una breve esperienza nel Besiktas: “Sei finito a Bologna te?“, lasciandosi andare poi a un memorabile abbraccio col calciatore. @skysport 🤣 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 📸 @Bologna FC 1909 #SkySport #Bologna #Morandi ♬ suono originale – Sky Sport

Le vacanze di Gianni Morandi

Ma durante la sua permanenza in Trentino, Gianni Morandi non ha soltanto fatto visita al Bologna, bensì si è concesso qualche giorno di relax in compagnia di Anna Dan, la sua amatissima moglie. La coppia, infatti, ne ha approfittato per trovare un po’ di frescura tra i boschi del Trentino, concedendosi qualche passeggiata in riva al torrente a contatto con la natura.