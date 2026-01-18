L’attesa e il viaggio musicale di Mara Sattei: tra il palco di Sanremo e l’uscita del nuovo album ‘Che me ne faccio del tempo’.

Mara Sattei, una delle voci più intriganti del panorama musicale italiano, si prepara a vivere un periodo di intensa attività artistica. Con il Festival di Sanremo all’orizzonte, dove presenterà il brano Le cose che non sai di me, l’artista ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo. Questo progetto non solo segna il ritorno di Mara sulla scena discografica dopo quattro anni, ma introduce un concept innovativo che esplora il tema del tempo. L’album sarà distribuito in due fasi: la prima parte in formato digitale il 13 febbraio e la seconda in formato fisico il 27 febbraio, arricchita da nuovi brani.

Il concept del nuovo album

Che me ne faccio del tempo si presenta come un’opera che invita gli ascoltatori a soffermarsi e riflettere. Mara Sattei descrive il suo progetto come un “disco che non ha fretta”, sottolineando l’importanza di un ascolto attento e ripetuto.

Mara Sattei

L’album, prodotto da Epic Records Italy/Sony Music Italy, è stato annunciato durante la 14esima puntata di Amici, il celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La scelta di dividere l’uscita in due momenti distinti riflette l’idea di un’opera in continua evoluzione, in cui il tempo diventa protagonista e spazio da abitare.

Mara Sattei: una carriera in ascesa

Conosciuta per il suo talento e la sua versatilità, Mara Sattei, il cui vero nome è Sara Mattei, ha iniziato la sua carriera a soli 13 anni. Nel corso degli anni, ha conquistato ben 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, grazie a collaborazioni di successo con artisti come Carl Brave, Coez, Giorgia e Fedez. Tra le sue hit più celebri figurano Spigoli e ALTALENE. Nel 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Duemilaminuti, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Le anticipazioni e i progetti futuri

Oltre al lancio del nuovo album, Mara Sattei ha anticipato sui social media l’uscita di nuovi brani, tra cui giorni tristi e abbey road. Queste anticipazioni, insieme al singolo sopra di me, segnano l’inizio di una nuova fase della sua carriera, caratterizzata da un’esplorazione musicale sempre più profonda e personale. L’attesa per il nuovo album e la partecipazione a Sanremo non fanno che accrescere l’interesse del pubblico, che segue con entusiasmo l’evoluzione artistica di Mara Sattei.