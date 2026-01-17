Gli Oscar 2026 si avvicinano: una panoramica sulle canzoni in lizza per la statuetta nella categoria “Best Original Song” tra sorprese e conferme.

Con l’avvicinarsi degli Oscar 2026, l’Academy ha rivelato la shortlist delle canzoni in corsa per la prestigiosa categoria “Best Original Song”. Tra conferme e sorprese, emergono nomi di artisti di spicco come Miley Cyrus, Ed Sheeran e Billy Idol, affiancati da talentuosi autori come Diane Warren e il collettivo Nine Inch Nails. Mentre alcune canzoni si distinguono per il loro potenziale impatto, altre, come il brano Golden dal film d’animazione Kpop Demon Hunters, si profilano come forti contendenti per la vittoria finale.

Nomination e protagonisti: chi sono gli artisti in lizza?

La lista delle canzoni candidate per gli Oscar 2026 include alcuni dei nomi più celebri del panorama musicale. Tra i protagonisti troviamo Miley Cyrus e Mark Ronson con il brano Dream as One, tratto dal film Avatar: Fire and Ash. Un’altra presenza di rilievo è quella di Billy Idol, coinvolto nella realizzazione di Dying To Live dal film Billy Idol Should Be Dead. Ed Sheeran contribuisce con Drive, una canzone scritta insieme a John Mayer e Blake Slatkin per il film F1. Questi artisti, noti per aver raggiunto la vetta della Billboard Hot 100, rappresentano un mix di esperienze e stili musicali che potrebbero influenzare la selezione finale delle nomination.

Miley Cyrus

Le canzoni che potrebbero fare la storia

Tra le canzoni in lizza, Dear Me di Diane Warren spicca per il suo significato personale, essendo parte del documentario Diane Warren: Relentless. La Warren, già otto volte nominata per la stessa categoria, potrebbe fare la storia diventando la prima autrice a ottenere nove nomination consecutive. Un’altra traccia degna di nota è Salt Then Sour Then Sweet, co-scritta da Sara Bareilles, Brandi Carlile e Andrea Gibson.

Il brano fa parte del film Come See Me in the Good Light, un progetto che esplora la lotta personale di Gibson contro il cancro. La possibilità di una nomination postuma per Gibson aggiunge un ulteriore strato di significato alla competizione.

Le sorprese della shortlist: cosa aspettarsi dagli Oscar 2026?

Nonostante le aspettative, il film Netflix Kpop Demon Hunters include solo la canzone Golden nella shortlist, mentre Soda Pop non è presente. Questo lascia EJAE delle HUNTR/X come uno dei favoriti per la statuetta. Inoltre, la canzone As Alive as You Need Me To Be dei Nine Inch Nails per il film Tron: Ares e Train Dreams di Nick Cave e Bryce Dessner rappresentano ulteriori sorprese nella selezione.

La lista definitiva delle cinque nomination verrà rivelata il 22 gennaio, lasciando spazio a speculazioni e attese nel mondo del cinema e della musica.