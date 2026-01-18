Charlie Puth si prepara a incantare l’Italia con il suo “Whatever’s Clever! World Tour”, includendo due date imperdibili a luglio in location suggestive.

Il celebre artista Charlie Puth, noto per le sue hit multiplatino, ha annunciato il suo imminente tour mondiale, il “Whatever’s Clever! World Tour”, che farà tappa anche in Italia. Le date italiane previste sono il 24 luglio presso l’Anfiteatro di Pompei e il 25 luglio a Villa Erba di Cernobbio. Queste esibizioni offrono una rara opportunità di vedere dal vivo Puth in due delle location più suggestive del nostro paese. Con il lancio del suo nuovo album, il tour promette di affascinare i fan con nuove melodie e performance indimenticabili.

Come acquistare i biglietti

Charlie Puth si esibirà in due tappe italiane che si annunciano già memorabili. Il 24 luglio, l’artista sarà all’Anfiteatro di Pompei nell’ambito del Beats of Pompeii, mentre il giorno successivo, il 25 luglio, si esibirà a Villa Erba, nel contesto del Lake Sound Park di Cernobbio. I biglietti per questi concerti saranno inizialmente disponibili in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation, a partire dalle ore 10 di giovedì 15 gennaio. La vendita generale inizierà invece il giorno successivo, venerdì 16 gennaio, sempre alle ore 10, anche sulla piattaforma Ticketmaster, offrendo ai fan la possibilità di assicurarsi un posto per queste esibizioni uniche.

Un tour mondiale

Il “Whatever’s Clever! World Tour” di Charlie Puth non si limiterà all’Italia, ma si estenderà attraverso numerosi paesi, con circa cinquanta concerti in Nord America, Europa e Regno Unito. Tra le città coinvolte ci sono San Diego, Phoenix, San Francisco, Vancouver, Boston, Nashville, Stoccolma, Barcellona, Parigi, Londra e Varsavia. Durante la parte nordamericana del tour, Puth sarà affiancato da artisti come Daniel Seavey, Lawrence e Ally Salort. L’artista ha dichiarato: “Abbiamo lavorato duramente per offrirvi il livello musicale e gli arrangiamenti di alto livello che meritate in un concerto dal vivo”. Le tappe europee prenderanno il via il 30 giugno, promettendo spettacoli di grande impatto.

Charlie Puth che si esibisce – newsmondo.it

Nuovo album e anticipazioni musicali

Il titolo del tour mondiale trae origine dal nuovo album di Charlie Puth, il tanto atteso Whatever’s Clever!, che sarà disponibile dal 6 marzo. I fan avranno la possibilità di ascoltare in anteprima un brano del nuovo album grazie al singolo Beat Yourself Up, in uscita il 16 gennaio.

Questa data segna anche un momento significativo nella carriera di Puth, che si esibirà all’evento più seguito negli Stati Uniti: il Super Bowl, dove interpreterà l’inno nazionale americano l’8 febbraio a San Francisco. Questo nuovo progetto discografico e le esibizioni dal vivo promettono di consolidare ulteriormente la reputazione di Puth come uno degli artisti più talentuosi e innovativi del panorama musicale contemporaneo.