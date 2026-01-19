Robbie Williams sorprende il mondo della musica: anticipa il rilascio di BRITPOP e punta a superare i Beatles nelle classifiche britanniche.

Robbie Williams ha scosso il panorama musicale britannico con il rilascio a sorpresa del suo nuovo album, BRITPOP. La pubblicazione anticipata di tre settimane ha stupito fan e critici, considerando che inizialmente il disco doveva uscire a febbraio. Williams ha confessato che la decisione è stata in parte influenzata dall’uscita contemporanea di un altro album atteso, The Life of a Showgirl di Taylor Swift.

Con questo nuovo lavoro, l’artista britannico non nasconde l’ambizione di raggiungere un record storico, superando i Beatles per il maggior numero di album al primo posto nella classifica del Regno Unito.

Un album ispirato al Britpop

BRITPOP riflette appieno l’influenza del genere omonimo, caratterizzato da enormi riff di chitarra e ritornelli da stadio. La copertina dell’album richiama uno dei look più celebri di Williams: la tuta rossa del Glastonbury Festival del 1995. In quell’occasione, l’artista festeggiò con gli Oasis uno dei momenti culminanti dell’era Britpop.

Williams ha dichiarato di aver collaborato con alcuni dei suoi eroi musicali per questo progetto, definendolo grezzo, ricco di chitarre e più allegro rispetto ai suoi precedenti lavori. Tra i brani spiccano Human, che esplora l’intelligenza artificiale, e All My Life, che riflette sulla fama.

Collaborazioni di rilievo e omaggi a icone musicali

L’album presenta una serie di collaborazioni di spicco che arricchiscono il suo sound. Rocket vede la partecipazione di Tony Iommi dei Black Sabbath, mentre Spies offre una progressione di accordi che ricorda il classico degli Oasis, Champagne Supernova.

Liam Gallagher e Noel Gallagher degli Oasis in concerto a Toronto – (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) – notiziemusica.it

Un altro brano degno di nota è Morrissey, un’ode al frontman degli Smiths, che Williams ha scritto con Gary Barlow, suo ex compagno nei Take That. Queste collaborazioni dimostrano l’abilità di Williams nel fondere diversi stili e influenze, creando un album che celebra la ricca eredità musicale britannica.

Un ritorno atteso dopo anni di silenzio discografico

BRITPOP segna il ritorno di Robbie Williams con nuove canzoni originali non festive dal 2016, anno in cui pubblicò The Heavy Entertainment Show. L’attesa è stata lunga, ma Williams è tornato con un lavoro che promette di lasciare il segno nelle classifiche e nei cuori dei fan.

L’ambizione dell’artista di eguagliare e superare i Beatles nella classifica UK rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera, consolidando ulteriormente il suo status di icona del pop britannico. Con BRITPOP, Robbie Williams non solo celebra il passato ma guarda al futuro, reinterpretando un genere che ha definito un’epoca.