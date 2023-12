Mameli racconta del nuovo singolo “Clandestino”: la prima puntata di uno straordinario progetto discografico.

Dopo due anni Mameli torna a galla con un singolo tutto suo, anche se arrivare fin qui non è stato facile per il cantante. Si tratta di un progetto discografico che nasce come fosse una serie televisiva, come preannuncia il titolo “Clandestino (S1 E0)”. A quell’episodio “0”, è già in programma un emozionante seguito drammatico/romantico.

Mameli presenta “Clandestino (S1 E0)”

Era il 2021 quando Mameli – all’anagrafe Mario Castiglione – usciva con un pezzo unicamente suo. Dopo l’ultimo album in collaborazione con Lorenzo Fragola, “Crepacuore”, ha deciso di prendere coraggio e lanciarsi in un progetto discografico alquanto particolare.

Durante un’intervista a Radio LatteMiele, ha presentato il suo nuovo singolo “Clandestino (S1 E0)”, realizzato “a mo’ di serie tv”.

Il brano parla della storia di una relazione tossica, ispirata all’esperienza di una persona molto vicina all’ex concorrente di Amici 18. Mario si trova a che fare con una fine cruda di questa storia d’amore, che lo trascina in un senso di nostalgia e disperazione.

Il brano anticipa un progetto “seriale”

Questo episodio ‘zero’ “è come se fosse la puntata pilota, anche se abbiamo già approvato il seguito“, spoilera l’artista siciliano. Si tratta di una serie drammatica con qualcosa di romantico. Mameli in realtà la vede “più nera dei miei vicini con cui facciamo la parte creativa, anche se la volevo più drammatica”.

Clandestino (S1 E0), scritto per Capitol Records Italy, indica palesemente l’arrivo di un seguito, di quella che Mario Castiglione definisce come una serie tv, con le stagioni che indicano il percorso della sua vita. “Non è ancora stato svelato il titolo della serie anche se si può capire da alcuni dettagli”, spiega.

Mameli sul rapporto con Lorenzo Fragola

La collaborazione con Lorenzo Fragola risale alla realizzazione dell’album Crepacuore, uscito a maggio scorso. Quando è uscito il “Clandestino (S1, E0)”, Lorenzo “voleva creare hype e ha fatto tutto da solo. Mi ha chiamato, dicendo che faceva una storia in cui mi odiava“, racconta Mameli.

In poco tempo la notizia ha fatto il giro dei giornali, scatenando una bufera. Poi Fragola ha rivelato che si trattava solo di uno scherzo. Cresciuti entrambi in Sicilia – dove si sono anche conosciuti – i due cantanti hanno ancora oggi una grande amicizia: “Si è rafforzato tutto con la musica”.

Di seguito il video di “Clandestino (S1 E0)”:

