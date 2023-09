Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: come sta l’artista britannico.

Momenti di grande paura e preoccupazione per Liam Payne e tutti i suoi fan! L’ex cantante dei One Direction è stato infatti ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di alcuni ‘dolori lancinanti’ ai reni, come riferito dal tabloid The Sun.

Il 30enne artista britannico aveva già dovuto cancellare poche settimane fa il suo tour a causa di una grave infezione ai reni, ma nella giornata di ieri si sarebbe sentito male mentre era con la fidanzata Katy Cassidy nelle vicinanze del lago di Como per celebrare il loro anniversario.

Liam Payne ricoverato in ospedale

Non proprio il modo migliore per celebrare l’anniversario. Liam si è sentito male improvvisamente e sarebbe stato portato d’urgenza nel più vicino pronto soccorso a causa di alcuni dolori lancinanti ai reni. A causa della gravità della sua situazione è stato però rapidamente ricoverato. Dovrà rimanere per diversi giorni in ospedale, in un reparto dedicato alle emergenze.

Liam Payne

A dare aggiornamenti sulle sue condizioni è una fonte a lui vicina, che ai microfoni del tabloid avrebbe spiegato: “Ora è nel miglior posto possibile. I medici vogliono fare tutti gli esami possibili per capire quale sia il problema. Sospettano ci sia qualcosa già da un po’ di tempo e che stia peggiorando“. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma il malore di questi giorni si ricollega a quanto accaduto solo qualche settimana fa.

I problemi di alcolismo dell’ex One Direction

Non più di un mese fa l’artista era stato costretto, a causa di problemi ai reni, a posticipare il suo tour in Sud America. Problemi che, secondo la stampa britannica, sarebbero da ricollegare all’abuso di alcol degli scorsi anni. Nel 2021 il cantante aveva infatti confessato che, durante l’avventura negli One Direction, aveva vissuto un periodo buio in cui aveva abusato di alcol e pillole.

“Questo succedeva perché il miglior modo per proteggerci dal mondo esterno era quello di chiuderci a chiave nelle nostre stanze. E cosa c’era nella stanza? Il minibar“, spiegò nell’occasione Liam, aggiungendo di aver vissuto come se fosse a una festa che andava avanti da anni. Solo rifugiandosi nell’alcol sentiva di potercela fare ad andare avanti, ma in questo modo ha finito per fare del male a se stesso, con conseguenze che stanno venendo a galla in questi anni.

