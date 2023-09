Levante, Opera Futura Live 2024: le date e i biglietti dei concerti nei teatri della cantautrice siciliana.

Levante ha annunciato le date del suo prossimo tour. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla grande festa dell’Arena di Verona, un concerto attraverso il quale la cantautrice siciliano ha voluto festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera, che l’artista ha già potuto dare appuntamento ai fan al prossimo anno.

Il 2024 non sarà infatti privo di concerti per lei. Reduce dal successo dell’album Opera futura, la cantautrice porterà nei teatri la sua grande musica, le canzoni dell’ultimo lavoro discografico e tutti i suoi classici in un tour ribattezzato Opera Futura Live 2024. Scopriamo insieme tutte le date e i dettagli di questo nuovo giro di concerti.

Levante in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti

Il momento è sicuramente felice, dal punto di vista della carriera, per Claudia. Il 29 settembre è tornata in rotazione radiofonica con LP. Le due hanno collaborato per la prima volta nel nuovo singolo di Laura Pergolizzi, Wild. Un featuring internazionale di grande prestigio per Levante.

Levante

Il modo migliore per celebrare l’annuncio delle date del prossimo tour nei teatri. Questo il calendario con tutti gli appuntamenti confermati dalla cantautrice siciliana:

– 13 marzo al Teatro Goldoni di Livorno

– 18 marzo al Teatro Verdi di Firenze

– 20 marzo al Teatro Alfieri di Torino

– 25 marzo al Teatro Dal Verme di Milano

– 4 aprile al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

– 6 aprile al Teatro al Massimo di Palermo

– 9 aprile al Teatro Metropolitan di Catania

– 12 aprile al Teatro Team di Bari

– 14 aprile al Teatro Massimo di Pescara

– 16 aprile all’Auditorium della Conciliazione di Roma

– 22 aprile al Teatro delle Muse di Ancona

– 28 aprile all’Europauditorium di Bologna

– 4 maggio al Teatro Verdi di Pisa

– 7 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

– 10 maggio al Gran Teatro Geox di Padova

– 11 maggio al Gran Teatro Morato

– 13 maggio al Politeama Genovese di Genova

– 16 maggio all’Auditorium S. Chiara di Trento

– 19 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

I biglietti per tutti questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Levante collabora con LP

Dieci anni di straordinaria carriera, i concerti nelle arene, Sanremo, un figlio inatteso. La vita di Levante è cambiata moltissimo negli ultimi anni, e tutto fa pensare che in futuro le cose sono destinate a migliorare ancora. La cantautrice è infatti riuscita anche a conquistare la sua prima collaborazione internazionale, cantando con LP nel singolo Wild.

Ne ha parlato la stessa cantante americana in una recente intervista in Italia: “Sentivo un nuovo senso di libertà nell’essere single. Ero una persona pronta a esprimere la sensazione di voler essere un buon partner e allo stesso tempo di aver bisogno di essere anche una persona selvaggia per un po’. Bello avere in questa canzone un’artista come Levante, Mi piace quello che ha fatto nella sua strofa e naturalmente adoro la sua voce“. Parole che sanno di consacrazione per l’artista siciliana.

