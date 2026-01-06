Laura Pausini: raddoppia le date del World Tour 2026/2027

Nuovi appuntamenti a Mantova, Torino, Bologna e Firenze per l’undicesima tournée mondiale dell’artista.

Il successo di IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 si conferma inarrestabile. Laura Pausini annuncia il raddoppio di altre quattro città italiane, rispondendo all’enorme richiesta del pubblico per quella che sarà l’undicesima tournée mondiale della cantautrice italiana più celebre al mondo.

Le nuove date italiane

L’undicesima tournée mondiale dell’artista arriverà in Italia ed Europa con una doppia data zero al Pala Unical di Mantova l’1 e il 2 ottobre 2026, e proseguirà con altre tre doppie date:

Torino – 17 e 18 ottobre 2026 (Inalpi Arena)

– 17 e 18 ottobre 2026 (Inalpi Arena) Bologna – 3 e 4 novembre 2026 (Unipol Arena)

– 3 e 4 novembre 2026 (Unipol Arena) Firenze – 6 e 7 novembre 2026 (Nelson Mandela Forum)

I biglietti per le date di Mantova (2 ottobre 2026), Torino (18 ottobre 2026), Bologna (4 novembre 2026) e Firenze (7 novembre 2026) saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 dicembre 2025.

Un tour mondiale senza precedenti

Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna il 27 marzo a Pamplona. Il tour toccherà Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico, per poi sbarcare negli Stati Uniti nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 e tornare in patria con un mega show negli stadi. Una reprise invernale vedrà Laura di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine del 2027.

Il nuovo album IO CANTO 2

Un calendario ricchissimo che rispecchia la caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo. Quest’anno Laura presenterà, oltre ai brani più celebri, alcune delle tracce contenute nel nuovo album IO CANTO 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. La versione spagnola, YO CANTO 2, conterrà brani dei più grandi autori latini.

Un’icona globale della musica

Laura Pausini è la cantautrice dei record, icona pop a livello globale con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre 6 miliardi di streaming. Riconosciuta come l’artista italiana donna più ascoltata all’estero, è stata la prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100.

Nel suo straordinario palmarès figurano 4 Latin Grammy Awards, un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. È stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023”, prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music.

Collaborazioni leggendarie

Laura Pausini ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, tra cui Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion e Michael Jackson. Tra le più recenti collaborazioni spiccano un’esibizione live con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York.

Robbie Williams X Factor 2024

Sky Italia – PH credit: Carmine Conte

Palchi prestigiosi in tutto il mondo

Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo: è stata la prima italiana al Radio City Music Hall e al Madison Square Garden di New York, alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olympia di Parigi. Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo, dall’Europa all’America Latina, dal Nord America all’Australia.