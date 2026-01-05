Il Volo annuncia 2 date nuove del World Tour 2026-2027

Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia con un ricco calendario di appuntamenti estivi tra luglio e settembre 2026.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo attualmente in corso, Il Volo annuncia due nuove leg del World Tour 2026-2027, prodotte da Friends & Partners. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porterà la propria musica in numerose location italiane nell’estate 2026 e tornerà a conquistare le principali arene europee nell’autunno 2027.

Estate italiana 2026: 16 date

Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia con un ricco calendario di appuntamenti estivi tra luglio e settembre 2026, toccando anche la Spagna con una data speciale a Barcellona. Il tour prenderà il via l’1 luglio da Marostica (VI) presso la suggestiva Piazza Castello per il Marostica Summer Fest, per poi proseguire il 3 luglio a Pistoia in Piazza Duomo e il 6 luglio ad Asti per Asti Musica in Piazza Alfieri.

Tra le location più attese figurano il Castello Sforzesco di Vigevano l’8 luglio, il Lake Sound Park di Villa Erba a Cernobbio il 17 luglio, e lo storico Sferisterio di Macerata il 28 agosto. Il tour toccherà anche località balneari come Cattolica, Forte dei Marmi e Alghero, per poi concludersi con due appuntamenti di grande prestigio: il 6 settembre a Brescia in Piazza della Loggia e l’8 settembre alla Reggia di Caserta nella splendida Piazza Carlo di Borbone.

Le date complete dell’estate 2026:

1 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello

3 luglio – Pistoia, Piazza Duomo

6 luglio – Asti, Piazza Alfieri

8 luglio – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

15 luglio – Barcellona, Les Nits Occident

17 luglio – Cernobbio (CO), Lake Sound Park / Villa Erba

23 luglio – Cattolica (RN), Arena Regina

25 luglio – Este (PD), Castello Carrarese

31 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

2 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live

7 agosto – Barletta, Fossato del Castello

9 agosto – Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

27 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa Delle Rose

28 agosto – Macerata, Sferisterio

6 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

8 settembre – Caserta, Reggia / Piazza Carlo di Borbone

Le prevendite per le date italiane sono aperte esclusivamente per il fanclub dalle 16:00 di giovedì 11 dicembre, mentre dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Ticketone per il pubblico generale.

Il ritorno in Europa: 13 date nell’autunno 2027

Il Volo, che sta attualmente concludendo un tour europeo di due mesi nelle principali capitali del continente, annuncia già il grande ritorno in Europa con nuove imperdibili tappe previste per ottobre e novembre 2027. Il trio si esibirà nelle arene più prestigiose, partendo il 10 ottobre da Bruxelles al Forest National per poi attraversare Germania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Svizzera, Spagna, Portogallo e Austria.

Tra le date più attese spiccano la O2 Arena di Praga il 18 ottobre, il WiZink Center di Madrid il 26 ottobre e la Stadthalle di Vienna il 3 novembre, che chiuderà questa leg europea del tour.

Un 2026-2027 ricco di emozioni

Il nuovo anno comincerà per Il Volo con un tour a marzo in America Latina, dove il trio ha già registrato grandi successi e sold out nell’autunno scorso, seguito ad aprile da un tour nei principali palchi degli Stati Uniti.

I concerti estivi annunciati oggi anticiperanno la quarta edizione di TUTTI PER UNO (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners), in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nel magnifico Palazzo Te a Mantova, luogo di straordinaria importanza culturale e storica.

A dicembre 2026, Il Volo tornerà nei palasport italiani con cinque imperdibili appuntamenti: il 7 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 19 dicembre all’Inalpi Arena di Torino e il 20 dicembre all’Unipol Arena di Bologna. Le prevendite per questi concerti sono già disponibili online.

Con questo World Tour 2026-2027, Il Volo conferma il proprio status di ambasciatori della musica italiana nel mondo, portando l’eccellenza del canto lirico e pop in ogni angolo del pianeta e regalando al pubblico emozioni uniche e indimenticabili.