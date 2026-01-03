Coez annuncia il nuovo tour Coez Live 2026

Dopo il successo travolgente del tour nei palazzetti, che ha registrato oltre 70.000 biglietti venduti e numerose date sold out, Coez torna dal vivo con un progetto completamente nuovo.

Il cantautore romano ha annunciato COEZ LIVE 2026 – From the Rooftop, un tour estivo che lo vedrà protagonista nelle location più suggestive d’Italia.

Il nuovo tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, rappresenta la terza stagione del progetto “From the Rooftop”, nato nel 2015 come uno spazio intimo per reinterpretare brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Dopo essere diventato un album e aver visto un secondo capitolo nel 2022, il progetto approda finalmente dal vivo in una veste rinnovata.

I teatri di pietra diventeranno specchi delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, creando quella dimensione familiare e profonda che da sempre caratterizza il rapporto tra Coez e il suo pubblico. Le location scelte sono anfiteatri storici e spazi dall’atmosfera unica, perfetti per accogliere l’essenza più autentica della sua musica.

Coez – notiziemusica.it

Le date del tour

Il tour attraverserà l’Italia da luglio a settembre 2026:

Giovedì 9 luglio 2026 – Firenze, Anfiteatro delle Cascine

– Firenze, Anfiteatro delle Cascine Sabato 11 luglio 2026 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

– Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi Giovedì 16 luglio 2026 – Cernobbio (CO), Lake Sound Park

– Cernobbio (CO), Lake Sound Park Sabato 25 luglio 2026 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

– Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale Giovedì 30 luglio 2026 – Trani (BT), Piazza Monastero Colonna

– Trani (BT), Piazza Monastero Colonna Venerdì 28 agosto 2026 – Mantova, Palazzo Te

– Mantova, Palazzo Te Giovedì 3 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

– Macerata, Sferisterio Sabato 12 settembre 2026 – Palermo, Teatro di Verdura

Un regalo speciale per i fan

In occasione dell’apertura delle vendite, Coez ha riservato una sorpresa per chi acquisterà i biglietti del tour. Nelle email di conferma sarà incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di “Cielo di Sabbia”, brano cult tratto da “Fenomeno Mixtape” del 2011, riarrangiato in chiave Rooftop. Un gesto pensato per condividere con il pubblico fin da subito l’inizio di questo nuovo percorso musicale.

Informazioni biglietti

I biglietti sono disponibili da sabato 13 dicembre alle ore 12:00 su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00.