Gli Of Monsters and Men si preparano a incantare il pubblico italiano nel 2026 con concerti memorabili a Pompei e Bologna, portando sul palco le nuove sonorità di ‘All Is love and Pain in the Mouse Parade’.

La celebre band islandese, Of Monsters and Men, è pronta a conquistare il pubblico italiano con due concerti straordinari nel 2026. Il gruppo, che ha saputo fondere in modo unico elementi di indie, pop e folk, si esibirà in due location iconiche: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 24 giugno e il Sequoie Music Park di Bologna il 25 giugno. Questi eventi fanno parte di un tour europeo che celebra l’uscita del loro ultimo album, All Is love and Pain in the Mouse Parade. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 12 dicembre su Ticketmaster, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza musicale indimenticabile.

Il nuovo progetto discografico

Il nuovo album degli Of Monsters and Men, All Is love and Pain in the Mouse Parade, rappresenta un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature emotive che caratterizzano la band. Questo lavoro discografico esplora storie, momenti e stati d’animo che oscillano tra amore e sofferenza, temi cari al gruppo islandese.

La produzione è stata curata dalla band stessa, che ha lavorato a stretto contatto con collaboratori illustri come Josh Kaufman, noto per il suo lavoro con The National e Bob Weir, e l’amico Bjarni Þór Jensson. Registrato nell’arco di due anni, l’album promette di offrire una fusione di suoni innovativa e coinvolgente.

Un viaggio musicale che ha lasciato il segno

Formatisi nel 2010, gli Of Monsters and Men hanno rapidamente raggiunto la notorietà internazionale con il loro album di debutto, My Head Is an Animal. Questo lavoro include la celebre hit Little Talks, che ha contribuito a consacrare il gruppo nel panorama musicale mondiale.

Of Monsters and Men a Las Vegas

Nel 2015, la band ha consolidato il suo successo con il secondo album, Beneath the Skin, seguito da Fever Dream nel 2019, che ha segnato il ritorno del gruppo dopo una pausa di quattro anni. Con oltre un miliardo di stream su Spotify, gli OMAM sono la prima band islandese a raggiungere questo traguardo, rendendoli un fenomeno globale nel mondo della musica.

Un legame profondo con le radici culturali

Il successo degli Of Monsters and Men non si limita solo alla loro abilità musicale, ma anche alla capacità di infondere nei loro brani un forte legame con le radici culturali islandesi. Molti dei loro successi, tra cui Six Weeks, From Finner, e King and Lionheart, sono ispirati ai miti e alle leggende della loro terra d’origine. Questo elemento distintivo aggiunge profondità e autenticità alla loro musica, rendendola affascinante per un pubblico globale. Con la loro prossima tournée, il gruppo continuerà a portare queste influenze uniche sul palco, promettendo concerti che non solo emozioneranno, ma offriranno anche una finestra sulla ricca tradizione culturale islandese.