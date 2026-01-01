Il duo multiplatino torna con un inno da après-ski feat. Ludwig e annuncia il Winter Tour 25/26.

L’inverno 2024 ha trovato la sua colonna sonora ufficiale. Il Pagante, duo composto da Brancar ed Eddy Veerus, pubblica oggi 5 dicembre “Milano Cortina” feat. Ludwig, il nuovo singolo che porta la firma inconfondibile della loro verve irriverente e delle sonorità pop-dance che li hanno resi protagonisti della scena italiana.

L’eredità di “Settimana Bianca” continua

A sei anni di distanza dalla hit “Settimana Bianca” (2018), Il Pagante rilancia con un brano pensato per diventare la nuova canzone simbolo della stagione fredda. “Milano Cortina“, disponibile in radio e in digitale per M.A.S.T. / Believe, gioca con i riferimenti olimpici e con le dinamiche della vita urbana contemporanea, mescolando lo stile tagliente del duo con l’energia festaiola di Ludwig, artista romano che domina la scena dance-pop nazionale.

La collaborazione con Ludwig rappresenta un incontro esplosivo: il suo groove diretto e la sua estetica da party perfetto si fondono con l’immediatezza riconoscibile de Il Pagante, creando un inno che guarda già al 2026, anno in cui Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi Invernali.

Ludwig

Boldi e Salvi: la reunion da cinepanettone

Il videoclip ufficiale di “Milano Cortina” è un vero e proprio omaggio al genere del cinepanettone, aggiornato con linguaggi contemporanei. Sul set si ritrovano insieme, dopo anni, Massimo Boldi ed Enzo Salvi: il primo nei panni di un discografico in declino che cerca disperatamente di creare la hit perfetta per Il Pagante, il secondo nel ruolo del Direttore Creativo.

Ma non finisce qui. Il cast si arricchisce con presenze che parlano direttamente alla generazione digitale: il Rosso, uno degli streamer più seguiti in Italia, e Le Twins, duo da oltre 18 milioni di follower su TikTok, che interpretano le social media manager incaricate di trasformare il brano in un fenomeno virale. Il risultato è un video esplosivo che unisce nostalgia cinematografica e cultura pop dei social media.

Winter Tour 25/26: club e après-ski in tutta Italia

L’uscita di “Milano Cortina” coincide con l’annuncio del Winter Tour 25/26, un calendario fitto di appuntamenti che porterà Il Pagante nei club e negli après-ski più iconici della penisola. Il tour è partito proprio oggi, 5 dicembre, dal Cap Creus di Imola, e proseguirà per tutta la stagione invernale.

Il duo toccherà alcune delle località simbolo della nightlife e della montagna italiana: dal Super G di Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo, passando per La Gargote di Sestriere, fino al Live Music Club di Trezzo sull’Adda e l’ECS Dogana di Catania. Non mancheranno appuntamenti speciali durante le festività, tra cui il Capodanno all’Altromondo Studios di Rimini e al Matis Club di Bologna.

Il calendario proseguirà anche nel 2025 con date a Courmayeur, Cervinia, il Carnevale Nebiopoli di Chiasso e chiuderà il 22 marzo al Club Moritzino di Badia. Un’occasione unica per ballare dal vivo l’energia travolgente de Il Pagante in location che sono il cuore pulsante dell’inverno italiano.

Dopo “FOMO”, l’inverno è loro

A pochi mesi dall’uscita dell’album “FOMO” e dal grande successo del concerto al Carroponte di Milano, Il Pagante conferma la capacità di reinventarsi mantenendo intatta la propria identità. “Milano Cortina” non è solo un singolo, ma un manifesto stagionale che celebra il divertimento senza filtri, l’energia collettiva e quella spensieratezza che da sempre caratterizza il duo.

Con Ludwig al loro fianco e un videoclip che strizza l’occhio al meglio della commedia italiana, Il Pagante si prepara a dominare le piste, i club e le playlist di questo inverno.