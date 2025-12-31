I-Days Milano 2026: una line-up stellare con i Maroon 5 e altre icone della musica internazionale pronte a infiammare i palchi italiani.

La scena musicale internazionale si prepara a un evento straordinario con l’annuncio della partecipazione dei Maroon 5 agli I-Days Milano 2026. Il gruppo pop rock statunitense, noto per le sue hit che hanno dominato le classifiche mondiali, si esibirà all’Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno.

La loro presenza arricchisce una line-up già impressionante che include nomi come Florence + The Machine, System of a Down, Foo Fighters e David Guetta, promettendo spettacoli indimenticabili. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dall’11 dicembre su piattaforme come l’app I-Days e My Live Nation, mentre la vendita generale si aprirà il 12 dicembre su Ticketmaster.

Dalle origini al successo planetario

I Maroon 5 hanno costruito una carriera solida e ricca di successi, conquistando il pubblico con il loro primo album, Songs About Jane. Questo disco ha lanciato la band nel panorama musicale globale grazie a canzoni come This Love, She Will Be Loved e Sunday Morning. Il successo è proseguito con album come It Won’t Be Soon Before Long, che ha venduto milioni di copie grazie a brani come Makes Me Wonder. La band ha continuato a produrre successi con album come V, Red Pill Blues e JORDI, dimostrando la loro capacità di evolversi musicalmente e di adattarsi ai tempi.

Collaborazioni e tour

Oltre ai successi discografici, i Maroon 5 vantano collaborazioni con artisti di primo piano come Cardi B, Megan Thee Stallion, Kendrick Lamar e molti altri. Queste collaborazioni hanno ampliato il loro pubblico e rafforzato la loro presenza nel panorama musicale internazionale. Tra i momenti più iconici della loro carriera vi è l’esibizione durante l’intervallo del Super Bowl LIII nel 2019, un evento che ha cementato il loro status di superstar globali.

I-Days Milano 2026

Gli I-Days Milano 2026 promettono di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica di tutto il mondo. La line-up comprende non solo i Maroon 5, ma anche artisti del calibro di Florence + The Machine, che si esibiranno il 3 luglio, e i Foo Fighters il 5 luglio. Inoltre, il 6 luglio vedrà sul palco i System of a Down e i Queens Of The Stone Age, mentre il 6 settembre sarà il turno di David Guetta.

Questi concerti si svolgeranno nelle suggestive location dell’Ippodromo SNAI San Siro e dell’Ippodromo SNAI La Maura, aggiungendo un ulteriore tocco di magia alle esibizioni dal vivo. Con una tale varietà di artisti e generi musicali, gli I-Days Milano 2026 si preannunciano come uno dei festival più eccitanti dell’anno.