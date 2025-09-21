Il Volo torna in Italia con un tour memorabile nel 2026

L’apprezzato trio musicale Il Volo, ha recentemente destato l’entusiasmo dei fan annunciando il ritorno sui palcoscenici italiani con un tour che promette di essere memorabile.

Dopo una serie di successi internazionali e una performance di rilievo a Grace for the World, l’evento musicale e televisivo di portata globale, i tre artisti hanno deciso di dedicare il mese di dicembre 2026 al loro pubblico in Italia, toccando alcune delle città più emblematiche del Bel Paese.

Con cinque importanti date in programma, Il Volo si esibirà nei maggiori palasport italiani, tra cui Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna, promettendo spettacoli che mescoleranno la potente fusione di pop e lirica che ha contraddistinto la loro carriera fin dall’esordio. Quest’annuncio, fatto direttamente dai tre artisti sul palco dei Tim Music Awards, è stato accolto con entusiasmo sia dai fans che dagli addetti ai lavori.

Un anno ricco di successi

Il 2025 si è dimostrato essere un anno particolarmente florido per Il Volo, rafforzando la loro presenza nella scena musicale internazionale. A maggio, il trio ha celebrato il cinquecentenario della costruzione di Palazzo Te a Mantova con uno spettacolo unico intitolato “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”.

Successivamente, il 29 agosto, hanno consolidato il loro successo con la pubblicazione di “Live at the Valley of the Temples”, un album registrato dal vivo in uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia, la Valle dei Templi di Agrigento. Il resto dell’anno ha visto Il Volo impegnato in un tour internazionale che li ha portati attraverso le capitali europee fino all’America Latina, confermando così la loro popolarità oltre i confini nazionali.

Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – notiziemusica.it

Dettagli del tour e biglietti

C’è grande attesa per il tour “Il Volo Live nei Palasport 2026”, che vedrà i tre tenori esibirsi nelle seguenti date e location: il 7 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 19 dicembre all’Inalpi Arena di Torino, e il 20 dicembre all’Unipol Arena di Bologna. La produzione dell’evento è affidata a Friends & Partners, e i biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito di TicketOne, promettendo un’altissima affluenza vista la popolarità del gruppo.

L’imminente tour de Il Volo nei palasport italiani non è solo un ritorno alle esibizioni live per il trio, ma rappresenta anche un’occasione per i fan di riconnettersi con i loro idoli e di assistere dal vivo all’unione di generi musicali diversi che caratterizza la band. Dopo un anno denso di impegni internazionali, Piero, Ignazio e Gianluca dimostrano ancora una volta il loro legame con il pubblico italiano, scegliendo di concludere l’anno con un tour che si annuncia già come un grande successo.