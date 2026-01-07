Una fan brasiliana dei BTS arrestata a Seul per aver violato la legge anti-stalking, mentre il gruppo annuncia il loro atteso ritorno sulle scene musicali dopo quasi quattro anni.

In un episodio recente che ha scosso il mondo del K-pop, una fan brasiliana dei BTS è stata arrestata a Seul per essersi recata più volte presso la residenza di Jung Kook, uno dei membri del celebre gruppo. Questo evento si inserisce in un contesto di tentativi di intrusione da parte dei fan, mentre i BTS si preparano per il loro attesissimo ritorno sulle scene musicali con un nuovo album e un tour globale.

La polizia di Yongsan, nel centro di Seul, ha confermato l’arresto di una donna brasiliana sulla trentina per aver violato la legge anti-stalking. L’accusa è stata formulata dopo che la donna aveva visitato la casa di Jung Kook, situata nel distretto di Yongsan, intorno alle 14:50. Le autorità hanno riferito che questa non era la prima visita della fan alla residenza del cantante: già a dicembre, era stata fermata sul posto due volte. A seguito di questi episodi, lo stesso Jung Kook aveva richiesto un ordine di divieto di contatto, sottolineando la serietà della situazione.

Tentativi precedenti di intrusione nella residenza di Jung Kook

Non si tratta del primo caso in cui Jung Kook si trova a dover affrontare tentativi di intrusione nella sua residenza. Nel giugno 2024, una fan cinese era stata arrestata per tentata effrazione, avvenuta intorno alla data del congedo dal servizio militare di Jung Kook. La donna aveva cercato di inserire il codice della porta per accedere alla casa.

Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope dei BTS a Las Vegas, Nevada – notiziemusica.it

Altri casi simili si sono verificati nell’ottobre dello stesso anno, quando una donna coreana è stata accusata di essere entrata nel parcheggio della sua residenza, e un mese dopo, una donna giapponese di 50 anni è stata denunciata per aver tentato di aprire la serratura della sua abitazione. Questi episodi sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei membri dei BTS e al comportamento ossessivo di alcuni fan.

Il ritorno dei BTS: nuovo album e tour globale

Nonostante queste vicende, i BTS hanno recentemente annunciato con entusiasmo il loro ritorno sulle scene musicali. Dopo una pausa di quasi quattro anni, i membri del gruppo – RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V e Jung Kook – torneranno con un nuovo album in studio composto da 14 tracce. L’uscita dell’album, prevista per il 20 marzo 2026, sarà accompagnata dal lancio di un nuovo sito web ufficiale con un conto alla rovescia. Inoltre, i BTS intraprenderanno un tour globale, il primo su larga scala dal 2022, con date e location che verranno annunciate il 14 gennaio.

Il nuovo tour segnerà il ritorno dal vivo dei BTS, dopo il successo di “BTS Permission to Dance on Stage”, conclusosi nell’aprile 2022. Questo ritorno segna un nuovo capitolo per i BTS, confermando il loro status di icone della musica pop a livello mondiale.