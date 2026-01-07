Bruno Mars ritorna sulla scena musicale con un nuovo album dopo dieci anni di attesa, promettendo una fusione di generi e collaborazioni di alto livello.

Bruno Mars sta per fare il suo tanto atteso ritorno sul palcoscenico musicale internazionale con un nuovo album, il primo dopo dieci anni di assenza dalla scena solista. L’annuncio, giunto tramite un post sul suo profilo ufficiale su X, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan che aspettavano da tempo novità dal cantante.

Il suo ultimo lavoro solista, 24K Magic, risale al 2016 ed è stato un successo strepitoso, vincendo sette Grammy e includendo hit come That’s What I Like. Nel frattempo, Mars ha continuato a brillare grazie a collaborazioni di rilievo, tra cui il progetto Silk Sonic con Anderson Paak. e altri duetti di successo.

Collaborazioni di successo con ROSÉ e Lady Gaga

Nonostante l’assenza di un album solista, Bruno Mars ha lasciato il segno nelle classifiche internazionali grazie a collaborazioni di prestigio. Nel 2024, l’artista ha unito le forze con ROSÉ delle BLACKPINK per creare il tormentone APT., che ha raggiunto la vetta delle classifiche in tutto il mondo. Questo brano ha fatto storia come la prima canzone di un artista K-pop a conquistare il primo posto nella classifica Pop Airplay di Billboard, restando in cima per 19 settimane nella Billboard Global Excl. U.S. e dominando le edizioni di fine anno di quest’ultima classifica e della Billboard Global 200.

Il successo di APT. è stato confermato dai quasi 4,9 miliardi di stream ufficiali on demand in tutto il mondo. Inoltre, ha vinto il premio come canzone dell’anno agli MTV Video Music Awards e ha ricevuto tre nomination ai Grammy Awards, tra cui Record of the Year e Song of the Year.

Un periodo di successi

Nel corso degli ultimi anni, Bruno Mars ha esplorato nuove direzioni musicali e collaborazioni sorprendenti. Oltre a APT., l’artista ha pubblicato il brano Die With a Smile con Lady Gaga, raggiungendo ancora una volta il successo nelle classifiche. Un’altra collaborazione degna di nota è stata quella con Sexyy Red nel provocatorio brano Fat Juicy & Wet, pubblicato nel 2025.

Mars ha anche ampliato il suo repertorio esibendosi in contesti rock, come dimostrato dalla sua recente partecipazione a una festa aziendale all-star con artisti del calibro di Slash, Eddie Vedder e Brandi Carlile. Queste esperienze suggeriscono che il nuovo album potrebbe includere influenze eclettiche e strumentali dal vivo.

Un nuovo capitolo musicale per Bruno Mars

Il ritorno di Bruno Mars con un nuovo album rappresenta un momento cruciale per il panorama musicale globale. Dopo un decennio, l’artista si prepara a dominare nuovamente le classifiche con la sua inconfondibile capacità di unire diversi generi musicali e di collaborare con artisti di alto livello.

Le aspettative per questo nuovo lavoro sono altissime, considerando il successo delle sue precedenti produzioni e delle collaborazioni recenti. La direzione musicale che Mars sceglierà di intraprendere potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, destinato a lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica pop contemporanea.