Laura Pausini riceve il prestigioso premio Global Icon in Vaticano, un riconoscimento al suo impegno per la musica e i valori universali.

Nel cuore del Vaticano, un evento di straordinaria intensità ha reso omaggio a Laura Pausini, una delle voci più influenti della musica italiana e internazionale. Durante l’incontro con Leone XIV, Billboard Italia ha sottolineato l’importanza della voce femminile nella musica consegnando al Papa una targa simbolica di Billboard Women in Music.

In questa cornice unica, Laura Pausini ha ricevuto il rinomato premio Global Icon per il suo impegno nella promozione di valori universali come la pace e la solidarietà.

Nel corso dell’incontro, Laura Pausini ha portato un dono speciale al Papa: un brano inedito in copia unica, una sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Questo gesto simbolico si inserisce perfettamente nel messaggio di fratellanza e amore universale che la cantante ha sempre promosso.

La scelta di questo brano non è casuale, in quanto rappresenta un inno alla creazione divina e alla pace. Laura Pausini continua a essere un faro di inclusione e solidarietà, collaborando con organizzazioni come UNICEF e Amnesty International.

Billboard Italia Women in Music 2025

L’evento vaticano si è tenuto in vista della seconda edizione di Billboard Italia Women in Music, che si svolgerà a Milano il 25, 26 e 28 novembre. Questa manifestazione, che coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, intende celebrare le donne che stanno plasmando il panorama musicale italiano.

Saranno assegnati otto prestigiosi riconoscimenti a figure femminili di spicco, dalle artiste di punta alle professioniste che operano dietro le quinte. L’evento si terrà presso l’UFO Milano, il nuovo hub culturale di Billboard Italia.

Laura Pausini durante gli Annual Latin Grammy Awards – notiziemusica.it

Laura Pausini, con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di stream, è un’icona della musica italiana nel mondo. Riconosciuta come l’artista italiana donna più ascoltata all’estero, ha vinto numerosi premi, tra cui il Grammy Award e i Latin Grammy Awards.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con leggende musicali come Luciano Pavarotti e Michael Jackson. Nonostante i suoi successi, Pausini rimane impegnata in progetti di beneficenza e umanità. Nel 2026, segnerà il suo ritorno discografico con gli album Io Canto 2 e Yo Canto 2, accompagnati da un tour mondiale che partirà dalla Spagna, consolidando ulteriormente il suo status di ambasciatrice della musica e dei valori italiani.