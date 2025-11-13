JV e Grido uniscono le forze nel nuovo singolo ‘Contenta’, unendo rap e R&B in un messaggio di resilienza contro le relazioni tossiche.

Il mondo della musica italiana accoglie con entusiasmo l’uscita di Contenta, il nuovo singolo di JV e Grido, disponibile dal 7 novembre su tutte le piattaforme digitali. La collaborazione tra i due artisti porta una ventata di freschezza nella scena rap e R&B, offrendo un racconto musicale che invita a cercare equilibrio e leggerezza anche nei momenti più complessi delle relazioni personali.

Con la produzione di Mastermaind, una figura storica dell’hip hop italiano, il brano rappresenta un connubio perfetto tra dolcezza e la diretta schiettezza urbana, sottolineando l’unicità delle sensibilità artistiche di JV e Grido. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, che promette di amplificare ulteriormente l’impatto visivo ed emotivo del messaggio trasmesso.

JV, un’artista tra soul e hip hop

Sewit Jacob Villa, conosciuta al pubblico come JV, si è affermata come una delle voci più originali della scena urban italiana. La sua capacità di oscillare tra soul e hip hop le ha permesso di collaborare con artisti di grande calibro, sia a livello nazionale, come Elodie e Mace, sia internazionale, come Ed Sheeran e Paolo Nutini.

Il suo percorso musicale è costellato di successi come Pucci Banana, Dinero e Grande. Con Contenta, JV aggiunge un’altra pietra miliare alla sua carriera, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel fondere generi musicali e trasmettere emozioni profonde attraverso la sua musica.

Grido, dalle origini alla carriera solista di successo

Luca Paolo Aleotti, meglio conosciuto come Grido, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana come membro fondatore dei Gemelli DiVersi. Con brani iconici come Mary, Tu Corri! e Un Attimo Ancora, il gruppo ha portato l’hip hop al grande pubblico, mescolando rap, pop e R&B in maniera innovativa.

Dopo la pausa del gruppo nel 2014, Grido ha intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando album come Io Grido, Segnali di Fumo, Diamanti e Fango e Musica Eterna. La sua evoluzione artistica continua a sorprendere e a coinvolgere un pubblico fedele, come dimostrato dalla recente partecipazione alla reunion dei Gemelli DiVersi nel 2022.

L’impatto di ‘Contenta’ nel panorama musicale italiano

Il singolo Contenta di JV e Grido non solo rappresenta una collaborazione tra due artisti di talento, ma anche un’espressione di resilienza e forza di fronte alle avversità delle relazioni tossiche. La produzione di Mastermaind arricchisce il brano con un sound che unisce sapientemente rap e R&B, creando una melodia accattivante e significativa.

Il messaggio del brano, che invita a trovare equilibrio e leggerezza anche nei momenti più difficili, risuona con un pubblico ampio e diversificato. Con l’uscita del videoclip ufficiale, Contenta promette di consolidare ulteriormente la presenza di JV e Grido nel panorama musicale italiano, offrendo un esempio di come la musica possa fungere da strumento di riflessione e crescita personale.