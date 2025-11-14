Il ritorno di Lewis Capaldi a Milano nel 2026: un evento imperdibile per celebrare una delle voci più acclamate del panorama pop mondiale.

Lewis Capaldi si prepara a tornare sulle scene italiane con un attesissimo concerto a Milano nel 2026. Con oltre 30 miliardi di stream totali, il cantautore britannico è una delle voci più acclamate del panorama pop mondiale. Il concerto, previsto per mercoledì 17 giugno a Fiera Milano Live, segna un appuntamento imperdibile per tutti i fan di Capaldi.

L’evento sarà anticipato dall’uscita di un nuovo EP, intitolato Survive, che vedrà la luce venerdì 14 novembre. I biglietti per l’unica data italiana saranno disponibili in prevendita esclusiva sul sito di Vivo Concerti a partire dalle ore 11 di mercoledì 12 novembre, mentre la vendita generale partirà giovedì 13 novembre.

Il concerto di Milano si configura come un’importante celebrazione della rinascita artistica di Lewis Capaldi. Dopo lo stop annunciato nel 2023, il cantautore britannico torna a esibirsi dal vivo, portando sul palco non solo i grandi successi che lo hanno consacrato nella scena pop internazionale, ma anche le tracce del suo nuovo EP, Survive.

Questo progetto discografico include brani che hanno già riscosso un notevole successo, come Almost, Something in the Heavens e The Day That I Die. In particolare, Survive ha raggiunto la vetta della classifica britannica, confermandosi come il brano più venduto del 2025.

Un ritorno atteso dopo il successo del 2023

La presenza di Lewis Capaldi a Milano nel 2026 rappresenta un ritorno atteso dai fan italiani, dopo il successo del concerto sold out al Forum di Assago nel 2023. Questa nuova esibizione a Fiera Milano Live offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani che hanno definito la carriera di Capaldi, insieme alle nuove canzoni dell’EP Survive. Il cantautore ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce unica e le sue composizioni emozionanti, rendendo ogni suo concerto un’esperienza indimenticabile.

La carriera di Lewis Capaldi

Il percorso musicale di Lewis Capaldi ha avuto inizio nel 2019 con l’album Divinely Uninspired To A Hellish Extent, che è diventato il disco più venduto nel Regno Unito per due anni consecutivi. Trainato da successi globali come Someone You Loved e Before You Go, Capaldi ha consolidato la sua fama con il secondo album, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, uscito nel 2023.

Inoltre, nello stesso anno, è stato pubblicato il documentario Netflix Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, che ha offerto uno sguardo autentico e vulnerabile sulla vita dell’artista, raggiungendo la vetta della piattaforma e ottenendo una nomination ai Grammy.