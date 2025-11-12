Salmo torna alle origini e trasforma un piccolo club londinese in un’esplosione di energia grazie al suo DJ set e alla sua musica.

Salmo, il rapper sardo noto per aver calcato palchi imponenti come quello di San Siro, ha sorpreso tutti con un’esibizione intima e travolgente al Village Underground di Londra. Il locale, che può ospitare circa 700 persone, ha visto Salmo trasformare il suo concerto in un DJ set elettrizzante, facendo ballare un pubblico variegato e sold out.

Nonostante l’assenza di scenografie elaborate, l’energia del rapper e la sua capacità di remixare le sue hit in chiave house hanno reso la serata unica e memorabile. Questo show ha rappresentato una delle tappe del suo tour mondiale, che proseguirà in Europa e negli Stati Uniti.

Un ritorno alle origini con un tocco di innovazione

Salmo ha aperto il suo live londinese con la canzone On fire, tratta dal suo ultimo album Ranch. Indossando una semplice camicia a quadri e un cappellino, l’artista ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La sua performance ha dimostrato come, anche in un contesto minimalista, la forza della musica possa essere amplificata attraverso la creatività.

Due console per DJ e una per Salmo stesso sono state gli unici strumenti scenici, ma sono bastate a trasformare lo show in un’esperienza coinvolgente. Remixando le sue canzoni con beat house e techno, Salmo ha saputo mantenere alta l’energia, confermando la sua abilità non solo come rapper ma anche come DJ.

Il DJ set: un elemento imprescindibile degli show di Salmo

Il DJ set è un elemento fondamentale negli spettacoli di Salmo, capace di trasformare i suoi concerti in esperienze uniche. L’artista, noto per la sua abilità nell’integrare diversi generi musicali, ha dimostrato ancora una volta la sua padronanza della console.

Durante il live londinese, l’energia del pubblico è stata alimentata dalle vibrazioni della musica, creando un’atmosfera carica di adrenalina. Salmo è riuscito a distinguersi in un panorama musicale spesso dominato da beat ripetitivi, portando sul palco un’energia in grado di scuotere ogni persona tra la folla.

Salmo

Lo show di Londra è stato una delle tappe del tour mondiale di Salmo, che lo porterà presto a Parigi e poi negli Stati Uniti. Il pubblico presente era estremamente eterogeneo: italiani residenti a Londra, turisti in trasferta e curiosi inglesi.

La setlist della serata ha incluso brani come N​​€urologia, La prima volta, The Island e Russel Crowe, rendendo impossibile restare fermi. Anche chi non conosceva i testi delle canzoni ha potuto apprezzare la potente attitudine del rapper, che ha saputo conquistare la folla con la sua presenza scenica. Salmo ha dimostrato ancora una volta di essere un artista capace di coinvolgere e sorprendere, indipendentemente dalla lingua o dal background culturale del suo pubblico.