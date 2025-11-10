Le nomination ai Grammy Awards 2026 svelano una gara serrata tra grandi nomi della musica: Kendrick Lamar, Lady Gaga e il fenomeno K-pop.

I Grammy Awards 2026 promettono di essere una delle edizioni più avvincenti di sempre, con una gamma di artisti di calibro mondiale in lizza per i premi più ambiti. Kendrick Lamar guida la corsa con ben nove candidature, seguito da Lady Gaga con sette, entrambi ancora in attesa di vincere il prestigioso titolo di Album dell’anno.

La scena musicale internazionale vede anche il trionfo del K-pop, con le Blackpink e il film di successo “KPop Demon Hunters” che ottengono numerose nomination. L’evento, che si terrà il 1 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, riflette una competizione agguerrita e un panorama musicale in continua evoluzione.

Il dominio di Kendrick Lamar e Lady Gaga

Kendrick Lamar, con le sue nove nomination, si posiziona al vertice delle candidature di quest’anno. La sua carriera ai Grammy conta ora un totale di 66 nomination e 22 vittorie, ma il premio per l’Album dell’anno continua a sfuggirgli. Il suo album GNX è in corsa per questo ambito riconoscimento, segnando la sua quinta candidatura nella categoria.

Kendrick Lamar

Lady Gaga, con 45 nomination e 14 vittorie all’attivo, si trova in una situazione simile. Anche lei è candidata per l’Album dell’anno con Mayhem, oltre che per Disco e Canzone dell’anno con Abracadabra. Queste candidature segnano un ritorno trionfale nelle categorie principali per Gaga, che non accadeva dai tempi di Poker Face e The Fame nel 2010.

Il K-pop conquista i Grammy

L’ondata del K-pop non si arresta, come dimostrano le sette nomination ottenute. Rosé delle Blackpink e il film KPop Demon Hunters ricevono tre nomination ciascuno. Le canzoni APT. e Golden concorrono per il titolo di Song of the Year.

Anche le Katseya, un gruppo originario degli Stati Uniti e sotto l’etichetta Hybe America, entrano nella competizione come Best New Artist e Best Pop Duo/Group Performance per la canzone Gabriela. Questo fenomeno sottolinea l’importanza crescente del K-pop sulla scena musicale globale, portando una nuova ondata di suoni e stili ai Grammy.

Le categorie principali e le nuove promesse della musica

Le categorie principali dei Grammy Awards vedono una varietà di artisti in competizione. Nella categoria Song of the Year, artisti come Bad Bunny, Billie Eilish e Doechii si sfidano per il prestigioso premio. L’Album of the Year presenta una gamma diversificata di talenti, tra cui Justin Bieber con Swag e Tyler, the Creator con Chromakopia.

La categoria Best New Artist offre un’opportunità di riconoscimento per artisti emergenti come Olivia Dean, KATSEYE e Addison Rae, dimostrando il continuo rinnovamento e la diversità del panorama musicale contemporaneo.