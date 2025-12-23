La straordinaria storia di ‘Last Christmas’ degli Wham: come una canzone natalizia ha conquistato generazioni e classifiche a distanza di decenni.

Quando si parla di canzoni natalizie, “Last Christmas” degli Wham! si posiziona tra i brani più iconici e amati di sempre. Uscita il 3 dicembre 1984, questa canzone ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, classificandosi al primo posto della Billboard Global 200, 41 anni dopo la sua pubblicazione. Questo incredibile successo riflette l’abilità di George Michael di creare un classico senza tempo che continua a emozionare generazioni intere. Andrew Ridgeley, membro del duo, ha espresso meraviglia per come il brano sia diventato “amato da tutte le generazioni”, sottolineando il valore affettivo che la canzone occupa nei cuori di molti. Ma cosa rende “Last Christmas” così speciale? Scopriamo alcuni dettagli e curiosità che hanno contribuito alla sua fama duratura.

La genesi di un’idea musicale che ha cambiato il Natale

La nascita di “Last Christmas” è avvolta in un’aura di creatività e ispirazione. Durante una cena a casa dei genitori di George Michael, Andrew Ridgeley racconta che George scomparve momentaneamente per poi tornare con una nuova melodia. Questo momento magico avvenne nella stanza in cui i due amici d’infanzia avevano passato ore a creare piccoli programmi radiofonici. George Michael, con una tastiera e un registratore, compose una melodia che Ridgeley descriveva come “accattivante e malinconica”. Questo processo creativo spontaneo e intimo è parte del fascino del brano, che è riuscito a catturare l’essenza del Natale in una canzone pop moderna.

Nonostante il suo titolo, “Last Christmas” non è propriamente una canzone sul Natale. Il testo, infatti, si concentra su una storia di amore tradito e sulle conseguenze di una relazione finita. George Michael dà vita a un racconto che esplora il dolore e la nostalgia di un amore passato, ambientato durante le festività. Questa dualità tra il tema amoroso e l’atmosfera natalizia ha contribuito a rendere il brano un classico universale, capace di risuonare con chiunque abbia mai affrontato una delusione amorosa.

Un video che cattura l’essenza degli anni ’80

Il video musicale di “Last Christmas” è una celebrazione degli anni ’80, con i suoi elementi iconici come spalline esagerate e capelli cotonati. Ambientato in una baita innevata, il video racconta la storia di un gruppo di amici che si ritrova per le festività, con protagonisti George Michael e Andrew Ridgeley.

La narrazione visiva include una sottile trama amorosa che rispecchia il testo della canzone, enfatizzando il messaggio di cautela nei regali di Natale. Sorprendentemente, nonostante il successo globale, “Last Christmas” ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche solo nel 2021, segnando un record per il tempo impiegato da una canzone a raggiungere il primo posto.

Il lascito di “Last Christmas” e le sue numerose reinterpretazioni

Nel corso degli anni, “Last Christmas” è stata reinterpretata da numerosi artisti, tra cui Coldplay, Michael Bublé, e Taylor Swift. Tuttavia, nessuna cover è riuscita a catturare la stessa intensità emotiva dell’originale. Il brano degli Wham! continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale natalizio, dimostrando che la musica può attraversare il tempo e le generazioni, mantenendo intatta la sua magia. La decisione degli Wham! di donare i diritti del singolo per combattere la carestia in Etiopia aggiunge un ulteriore strato di significato a questa canzone che, a distanza di decenni, continua a ispirare e a portare gioia durante le festività.