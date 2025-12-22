Geolier sorprende con collaborazioni internazionali di alto profilo nel nuovo album ‘Tutto è possibile’, inclusa la partecipazione di 50 Cent.

La scena musicale italiana si prepara a essere scossa da un evento di portata internazionale: Geolier, uno dei rapper più influenti del momento, annuncia il suo nuovo album, Tutto è possibile, previsto per il 16 gennaio. Questo lavoro promette di essere un punto di svolta per la carriera dell’artista napoletano, grazie a un parterre di ospiti di altissimo calibro, tra cui spicca il nome di 50 Cent.

La collaborazione con la leggenda del rap americano è stata confermata attraverso un video su Instagram, in cui il padre di Geolier svela la tracklist dell’album. Tra gli altri nomi illustri figurano Pino Daniele, il cui spirito permea l’intero progetto, Anuel AA e altri artisti di rilievo come Sfera Ebbasta e Anna.

Una collaborazione che segna una nuova vetta per il rap italiano

Nel contesto del rap italiano, le collaborazioni con artisti d’oltreoceano non sono una novità. Tuttavia, l’inclusione di 50 Cent nel nuovo album di Geolier rappresenta un traguardo significativo, dimostrando quanto il rapper di Secondigliano abbia saputo imporsi sulla scena internazionale.

In passato, artisti come Guè e Sfera Ebbasta hanno collaborato con star globali come Rick Ross e Quavo, ma il feat con 50 Cent potrebbe segnare una nuova era, confermando che per Geolier “tutto è davvero possibile”. Questo incontro di anime musicali sembra essere il frutto di un incontro avvenuto a Miami, immortalato sui social con la frase profetica: “Tutto quello che vuoi che accada, accadrà”.

Il tributo a Pino Daniele e la varietà degli ospiti internazionali

Oltre alla collaborazione con 50 Cent, Geolier ha voluto omaggiare uno dei più grandi musicisti italiani di sempre, Pino Daniele, dedicandogli il brano che apre l’album. Questo gesto sottolinea l’importanza culturale e musicale di Daniele per Napoli e per l’intera Italia. A completare il quadro degli ospiti internazionali troviamo Anuel AA, una delle figure più influenti della musica latina, e Kid Yugi. Queste collaborazioni non solo ampliano l’orizzonte musicale dell’album, ma rafforzano ulteriormente la posizione di Geolier come un artista capace di dialogare con culture e stili diversi, elevando la sua musica a un livello globale.

Un album che promette di essere un punto di svolta

Con una tracklist che include brani come “Phantom” (feat. 50 Cent), “Due giorni di fila” (feat. Sfera Ebbasta e Anna) e “Arcobaleno” (feat. Anuel AA), Tutto è possibile si preannuncia come un progetto eclettico e innovativo. La produzione del disco, affidata a talenti come Lazza e Low Kidd, assicura una qualità sonora ineccepibile che saprà soddisfare i fan più esigenti. Questo album non è solo un passo avanti per Geolier, ma per l’intero panorama musicale italiano, pronto a farsi valere su palcoscenici internazionali. Con la sua miscela di influenze e la partecipazione di artisti di calibro mondiale, Geolier dimostra che i confini tra generi e nazioni possono essere superati, aprendo nuove strade per il futuro del rap italiano.