Mariah Carey, All I Want for Christmas is You: il testo, il significato, la storia e tutti i segreti sul classico natalizio più amato degli anni Novanta.

All I Want for Christmas is You è ormai da tanti anni uno dei brani simbolo del Natale. Con exploit incredibile nel nuovo millennio e nell’epoca dello streaming, è diventato ormai il brano più famoso e riconosciuto di Mariah Carey. Una canzone che ogni anno registra nuovi record e grandi traguardi. Ma sei sicuro di conoscerla per davvero? Scopriamo insieme tutti i segreti su questo capolavoro natalizio.

All I Want for Christmas is You: le origini della canzone di Mariah Carey

Nel 1993 Mariah era uno degli astri nascenti più brillanti della musica americana. Dopo il succeso dell’album Music Box del 1993, alla cantante venne proposto di pubblicare un disco natalizio, per allargare la platea del suo pubblico di riferimento. Lei accettò e lanciò questo album, inserendo all’interno anche il singolo inedito da tutti conosciuto, un uptempo arricchito da campane, cori e sintetizzatore.

Mariah Carey

Il brano, pubblicato il 1° novembre 1994, era stato scritto dalla stessa Mariah insieme a Walter Afanasieff, con la volontà di creare un pezzo natalizio allegro, pimpante, prendendo spunto da influenze variegate non solo pop, ma anche R&B. Una miscela esplosiva che non si pensava potesse avere questo successo. La stessa Carey in più di un’intervista aveva dichiarato che alla fine le persone a Natale preferiscono i classici.

Invece, complice la spinta della critica, il brano è diventato in breve tempo uno dei più cantati di sempre. Per la stampa specializzata dell’epoca, a renderlo speciale era il suo essere schierato apertamente contro il consumismo delle festività, ma anche per la sua dolcezza divertente, ideale per un pubblico adolescente. Di seguito il video originale:

Mariah Carey, All I Want for Christmas is You: testo e significato

Il testo del brano è semplice, diretto e apprezzabile. La protagonista infatti urla a più riprese che del Natale non le interessano i regali, le luci e tutto ciò che fa parte del consumismo delle feste. Quello che davvero vuole è poter trascorrere del tempo con l’uomo della sua vita. Di seguito il testo:

All I Want for Christmas is You: cover da ricordare

Come ogni classico che si rispetti, anche All I Want for Christmas ha ottenuto un numero di cover incredibile, alcune anche di altissimo livello. La stessa Mariah l’ha reincisa in più di un’occasione, nel 2011 anche insieme a un’altra popstar amatissima dal pubblico, Justin Bieber:

Sono davvero tanti gli artisti che però si sono cimentati in una nuova versione del brano. Tra le star internazionali, ricordiamo: Shania Twain, i My Chemical Romance, Miley Cyrus, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Michael Bublé, Ariana Grande, Tony Hadley e tanti altri ancora. Di seguito la celebrity edition del brano:

Ma anche tra i cantanti italiani sono tantissimi ad averla più volte cantata. Ad esempio Paola Iezzi, Luca Mangoni, Ivana Spagna e anche la più amata da grandi e piccini, Cristina D’Avena. Ecco la sua imperdibile versione: