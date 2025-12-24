L’iconica rock band americana torna in Italia dopo quattro anni per celebrare vent’anni di carriera. Appuntamento il 28 settembre 2026 all’Unipol Arena con special guest Poppy e Nova Twins.

Gli Evanescence, la leggendaria rock band statunitense pluripremiata ai Grammy Awards, annunciano il loro ritorno in Italia con l’unica data del tour mondiale 2026. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è fissato per lunedì 28 settembre 2026 all’Unipol Arena di Bologna, e rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare due decenni di una carriera straordinaria che ha segnato la storia del rock moderno.

Ad aprire la serata bolognese saranno due ospiti d’eccezione: la cantante e attrice statunitense Poppy, presente in tutte le date del tour nel Regno Unito e in Europa, e il duo britannico Nova Twins, che si esibirà esclusivamente nelle tappe europee.

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 10:00. La vendita generale partirà online su www.vivoconcerti.com da venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 10:00, mentre nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno in vendita da mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 10:00.

In collaborazione con l’organizzazione no-profit PLUS1, la band ha deciso che 1€ per ogni biglietto venduto sarà destinato a sostenere enti che forniscono aiuti umanitari e assistenza medica alle persone bisognose in tutto il mondo.

Le parole di Amy Lee

La frontwoman Amy Lee ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo tour: “Quest’anno è stato fonte di ispirazione sotto molti aspetti: abbiamo creato nuova musica, suonato in location che sognavamo da tempo e collaborato con numerosi artisti. Tutta questa energia e ispirazione ci accompagnerà anche nel 2026.

Lavorare con K. Flay, Poppy e Courtney LaPlante mi ha fatto desiderare di creare un mondo in cui poter condividere il palco, ed è entusiasmante sapere che lo realizzeremo! Non vedo l’ora di mostrare ciò a cui abbiamo lavorato e di partire per questo incredibile tour”.

Una band più forte che mai

Dopo due decenni di attività, gli Evanescence tornano in Italia con una formazione solidissima: accanto alla voce inconfondibile di Amy Lee (voce e tastiere) ci sono Tim McCord (chitarra/basso), Will Hunt (batteria), Troy McLawhorn (chitarra) ed Emma Anzai (basso e cori). Il concerto promette di essere uno show intenso che unirà i grandi classici della band all’energia della produzione più recente, trascinando il pubblico in un viaggio tra atmosfera, forza e pura connessione emotiva.

Un 2025 straordinario verso un 2026 da record

Il 2026 si preannuncia come un anno memorabile per gli Evanescence, che arrivano reduci dalla vittoria di Afterlife come Miglior Video agli Hollywood Music in Media Awards. La band torna a esibirsi in Europa dopo la tournée World’s Collide del 2022 e dopo il trionfale ritorno da headliner al Download Festival 2023, in occasione del 20º anniversario di Fallen.

Nel corso del 2025, gli Evanescence si sono dedicati alla creazione di nuova musica, partecipando a festival di rilievo e condividendo il palco con artisti leggendari come My Chemical Romance, Halsey e Metallica. Amy Lee ha inoltre firmato diverse colonne sonore di grande impatto: Afterlife per la serie Netflix Devil May Cry (premiata agli HMMA), Hand That Feeds con Halsey e Fight Like A Girl con K-Flay per il film Ballerina, appartenente all’universo John Wick. La cantante ha anche composto le musiche per The Seventh Turn, cortometraggio di Eric Howell, e ha collaborato con Poppy e Courtney LaPlante degli Spiritbox al brano End Of You.

La storia degli Evanescence

Nati nella metà degli anni ’90, gli Evanescence hanno debuttato nel 2003 con l’album Fallen, un capolavoro che è rimasto per 43 settimane nella classifica Billboard Top 10, vendendo più di 17 milioni di copie nel mondo e diventando uno degli album più venduti di tutti i tempi. Il successo è stato trainato da singoli stratosferici come Bring Me to Life, che ha conquistato la Top 10 in più di 15 paesi raggiungendo la vetta delle classifiche Mainstream Top 40 e Alternative Airplay di Billboard, e My Immortal, entrato nella Top 10 in oltre dieci paesi.

Ai GRAMMY® del 2004, la band ha ricevuto cinque nomination, tra cui Album dell’anno, Miglior album rock, Miglior performance hard rock e Miglior nuovo artista. Ad oggi, gli Evanescence hanno pubblicato cinque album in studio, tra cui i multi-platino The Open Door (2006) ed Evanescence (2011), entrambi in cima alla Billboard 200. Nel 2021 è uscito The Bitter Truth, seguito nel 2023 da Fallen (Deluxe Edition / Remastered 2023) per celebrare il 20° anniversario dell’album che li ha consacrati.

Il recente singolo Afterlife, dalla serie Netflix Devil May Cry, ha registrato un grande successo con oltre 20 milioni di streaming e più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime settimane. Nel 2025 hanno pubblicato Fight Like A Girl (feat. K.Flay), che ha già superato i 4 milioni di stream.