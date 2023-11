Miley Cyrus è una delle cantanti più famose al mondo. Resa celebre dalla serie TV Hanna Montana, da anni è una delle popstar più amate.

Miley Cyrus (all’anagrafe Destiny Hope Cyrus) è nata a Nashville il 23 novembre del 1992. Figlia di Billie Ray Cyrus, una delle più brillanti star del country negli anni Novanta, la giovanissima Miley vede la sua fama cresce in maniera spaventosa nel 2006, anno in cui diventa protagonista della serie TV Hannah Montana per Disney Channel. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita carriera e sulla sua vita privata.

Miley Cyrus: la biografia

Nel ruolo di Hannah Montana, la giovanissima cantante mette in mostra le sue grandi doti canore, costruendo le basi per una fama di livello mondiale. La serie, prodotta dalla Disney, la fa diventare una vera star, tanto da portare alla creazione anche di alcuni film basati sulla sua storia. Pellicole che, ovviamente, incassano milioni e milioni di dollari.

Miley Cyrus

Nel 2008 pubblica il suo album d’esordio, Breakout, disco che la lancia anche nel mondo della musica. Otto delle dodici tracce sono scritte da lei. Al riguardo, all’epoca Miley ha dichiarato: “Scrivere canzoni è quello che voglio fare per il resto della mia vita. Spero solo che questo disco metta in mostra, più di ogni altra cosa, il fatto che io sia una scrittrice“.

Nel 2009 torna a vestire i panni di Hannah Montana nel film Hannah Montana: The Movie, ma ben presto l’artista decide di dare un taglio più maturo alla sua figura, per non rimanere troppo nell’ombra della sua creatura, nonostante continui a interpretare Hannah Montana fino al 2010.

La nuova versione di Miley Cyrus piace ai fan, che continuano a seguirla in ogni suo progetto con grande entusiasmo. Si esibisce a Blackpool davanti alla Regina Elisabetta II e a diversi membri della famiglia reale, per poi uscire con il brano Can’t Be Tamed, canzone che raggiunge le vette delle classifiche mondiali.

Curiosità sulla carriera di Miley Cyrus

La giovane artista decide a questo punto di dividersi tra la carriera di cantante e di attrice. Nel 2012 esce Morning Sun, brano che riscuote un grande successo. Da qui inizia una nuova fase della sua carriera, una fase che le permette di diventare un’icona del pubblico adulto per le sue esibizioni molto provocanti (entra addirittura nel 2013 nella top 100 delle donne più sexy del mondo per la rivista Maxim).

Cyrus collabora con artisti del calibro di Wiz Khalifa, Snoop Dogg e Juicy J. Il 16 aprile 2013 esce Fall Down, seguita da We Can’t Stop. Il 6 agosto, la cantante annuncia attraverso il proprio profilo di Twitter il titolo del quarto album in studio, Bangerz, che pubblicato nel mese di ottobre. Da questo album viene estratto il singolo Wrecking Ball, la sua consacrazione definitiva a livello internazionale.

Raggiunta per la prima volta la vetta della classifica Billboard Hot 100, Miley è diventata da quel momento in avanti una star straordinaria a livello mondiale. La sua carriera è proseguita con Miley Cyrus & Her Dead Petz del 2015 e Younger Now del 2017, mentre nel 2020 cambia look e stile musicale orientandosi verso il rock con il disco Plastic Hearts. Dopo un periodo di pausa di qualche anno, è tornata nel mondo della musica nel 2023 con l’album Endless Summer Vacation, anticipato dal singolo Flowers.

Riproduzione riservata © 2023 - NM