Ieri sera, 23 giugno 2025, è iniziata la nuova stagione di Noos, il celebre documentario di Alberto Angela in onda su Rai1. Proprio a inizio della trasmissione, il celebre divulgatore scientifico ha avuto modo di intervistare Jovanotti. Il cantante ha quindi parlato di viaggi, di spettacolo, del rapporto tra arte e scienza e fatto una rivelazione inaspettata sul suo passato.

Jovanotti ha poi dato qualche dettaglio in più sulla malattia che l’ha colpito: “Era un’enterite acuta molto forte, ma i medici non capivano cosa fosse. Io mi stavo spegnendo: non assimilavo il cibo e avevo la febbre altissima. Mio padre mi portò al Bambin Gesù e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono“.