Sangiovanni ha partecipato a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Qui ha fatto alcune importanti rivelazioni sul suo malessere che l’ha portato a fermarsi per un lungo periodo di tempo e spiegato come sia stato tornare a esibirsi live.

Sangiovanni è finalmente tornato a esibirsi per la gioia dei suoi fan. A tal proposito, il cantante ha rivelato di essersi emozionato molto nel momento in cui è tornato sul palco: “Non suonavo live da tre anni, in uno show mio. Magari sì, come ospite sono andato da qualche parte, ma uno show mio in un palco veramente non lo facevo da tre anni, che è assurdo, perché tre anni sono tanti ed è stato bello“.