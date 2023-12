La nuova canzone di John Legend appare nel film “We Dare To Dream”, prodotto esecusivamente insieme ad Angelina Jolie.

“Non ha bisogno di dormire” per il suo ultimo singolo il grande John Legend, che con grande sorpresa ha annunciato nelle scorse ore. Disponibile da ieri giovedì 14 dicembre, Don’t Need To Sleep è anche diventato parte della colonna sonora del film “We Dare To Dream”, diretto da Waad Al-Kateab.

Fuori il nuovo singolo di John Legend

Artista pluripremiato che ha incantato alla grande con la sua voce melodica e soave, John Legend arriva con un nuovo singolo intitolato “Don’t Need To Sleep”, scritto insieme a Justin Tranter e il produttore Oak Felder.

Il singolo è dedicato a tutte le persone che devono lottare per ricostruire la propria vita e a chi non perde mai la speranza per raggiungere il proprio sogno. “Ma stanotte non ho bisogno di chiudere gli occhi / non ho bisogno di addormentarmi / Non ho bisogno di dormire per sognare no, non lo faccio”, canta Legend.

Il brano è solo una delle tante opere dell’artista che hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo, come la celebre All of me, certificato 8 volte disco di platino, o anche Love Me Now e Tonight, entrambi disco di platino in Italia.

“Don’t Need To Sleep” come colonna sonora di un film

“Don’t Need to Sleep” ha preso parte al documentario We Dare to Dream di Waad Al-Kateab (regista nominata agli Oscar,), ora in streaming su Peacock, che il musicista esecutivo ha prodotto insieme ad Angelina Jolie.

Si tratta di un docufilm che racconta della squadra olimpica di rifugiati alle Olimpiadi del 2020 di Tokyo, provenienti da Iran, Siria, Sud Sudan e Camerun, che nuotano, corrono e combattono la loro strada verso l’opportunità e la sicurezza nelle nazioni ospitanti di tutto il mondo.

Una sinossi del film spiega: “Attraente di un’ampiezza di background, storie personali e sport olimpici, il film rivela le loro vite e le loro speranze mentre si allenano per competere sulla scena mondiale, mostrando l’incendio e la spinta dei giovani costretti a lasciare le loro famiglie, le case e i paesi di nascita per costruire nuove vite dal nulla”.

Di seguito il singolo “Don’t Need To Sleep”:

