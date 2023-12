L’annuncio arriva direttamente sul profilo Instagram di Emma Marrone: un nuovo appuntamento atteso per il prossimo anno.

Dopo aver chiuso il 2023 con il suo “Souvenir in da Club”, Emma Marrone tornerà ad esibirsi con un concerto che la vedrà sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Unica data attesissima per il 2024: ecco la data e i biglietti per lo spettacolo.

Il prossimo live di Emma Marrone a Milano

Ancora euforica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, Emma annuncia già il prossimo live in programma fra un anno. Segnate la data sul calendario: Lady Brown arriverà sul palco del Mediolanum Forum di Assago, nella serata dell’11 novembre 2024.

Impegnata in queste settimane con il Souvenir in da Club – che omaggia il suo ultimo album Souvenir – è riuscita a trovare il tempo di lanciare la bomba sui social. I fan non erano pronti ad un nuovo live di Emma Marrone, ma ecco che annuncia su Instagram: “Vi aspetto lì per ritrovarci e festeggiare tutti insieme quest’anno, un anno che è appena cominciato”.

Dove acquistare i biglietti?

Per acquistare i biglietti del concerto di Emma Marrone, in programma al Forum di Assago (Milano) l’11 novembre 2024, potete visitare il sito di TicketOne, e presso tutte le rivendite fisiche autorizzate.

I prezzi partono da 49€, ma di seguito trovate tutti i costi a seconda del posto scelto:

I Anello Numerato Tribuna Gold € 79,00

Tribuna Parterre Numerata Cat 1 € 79,00

Tribuna Parterre Numerata Cat 2 € 69,00

I Anello Numerato – Cat. 1 € 69,00

I Anello Numerato – Cat. 2 € 59,00

I Anello Numer.Visibilita’ Laterale Limitata Non disponibile

II Anello Centrale Numerato € 55,00

II Anello Numerato € 49,00

II Anello Numerato Visib. Laterale Limitata Non disponibile

Parterre in Piedi € 49,00

Sono disponibili anche i Pacchetti VIP:

Parterre – FAST PASS PACKAGE € 69,00

MEET AND GREET PACKAGE € 149,00

Riproduzione riservata © 2023 - NM