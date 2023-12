Accompagnato da The Sympohinc Dance Orchestra, il sassofonista Jimmy Sax è atteso al Palazzo dello Sport di Roma.

Il sassofonista internazionale Jimmy Sax, conosciuto per le sue performance coinvolgenti e il suo sound unico, si prepara per un evento senza precedenti. Per la prima volta, si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma in una data unica per il 2024, promettendo un’esperienza musicale indimenticabile.

Jimmy Sax a Roma: un evento da non perdere

Il 17 maggio 2024, il sound energico e travolgente di Jimmy Sax arriverà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma. Sarà accompagnato sul palco da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo.

In scaletta – oltre alle hit più celebri il sassofonista, come “No man no cry” (certificato platino in Italia) e “Time” (certificato oro in Italia) – ci saranno una serie di brani che rappresenteranno l’unione indissolubile tra Jimmy – all’anagrafe Jeremy Rolland – e il suo strumento.

I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. I prezzi partono da 39,00 euro, con un’opzione di upgrade al costo di 75,00 euro per partecipare al Meet&Greet. Sarà disponibile un numero limitato di Vip Package per l’ingresso anticipato, con la possibilità di assistere al sound check e incontrare l’artista.

Un artista di calibro Internazionale

Jimmy Sax ha conquistato il mondo con il suo inseparabile sassofono, intrattenendo folle di tutto il mondo. Negli ultimi quattro anni, si è esibito in alcune delle località più ambite, come ad esempio St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi e Cancun.

Nel 2022, ha tenuto 53 concerti in tutta Europa, registrando 130.000 presenze. Un numero impressionante per il musicista francese, che dopo il successo estivo del Better Days Summer Tour, tornerà in concerto per un nuovo imperdibile evento. Un mix tra le sonorità funky ed elettroniche che da sempre caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

