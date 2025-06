La cantante ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l’intervento al seno, spiegando che il cancro se ne sia andato completamente.

Jessie J è stata da poco operata al seno a causa di un tumore. La cantante ha così deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e cercato di rassicurarli. Tuttavia, ha colto l’occasione per esternare le sue emozioni sfogandosi, dichiarando di aver paura nonostante il cancro non ci sia più.

Le parole di Jessie J

I fan di Jessie J erano in attesa di notizie da parte della cantante. Per questo motivo, l’artista ha voluto aggiornarli, spiegando come sia andato l’intervento e quali siano ora le sue paure. Infatti, tra le parole rilasciate dalla cantante si legge che “il cancro è scomparso del tutto“. Una bellissima notizia cui ha voluto aggiungere un po’ di ironia, tant’è vero che ha aggiunto: “Posso guardare Love Island senza sensi di colpa. Riesco a riposare e a parlare con gli amici più che mai“.

Eppure, oltre agli aspetti positivi, la cantante ha rivelato di avere paura. Il suo timore, infatti è quello di non riuscire più a prendere suo figlio tra le braccia e che ovviamente il tumore possa ripresentarsi in futuro. In aggiunta alcuni fastidi fisici, tant’è vero che ha aggiunto: “Il dolore e il fastidio sono normali e prevedibili, ma quando cerco di dormire mi viene da ridere“. LONDRA, REGNO UNITO – 11 MAGGIO 2025: Jessie J è presente ai BAFTA Television Awards con P&O Cruises, tenutisi alla Royal Festival Hall. – notiziemusica.it

L’annuncio della malattia

Jessie J aveva annunciato la malattia a inizio giugno. Una scelta coraggiosa e difficile che ha deciso di condividere tramite il suo profilo Instagram. Dalle parole della cantante si evince che la malattia sia stata scoperta lo scorso aprile, quando era ancora allo stadio iniziale, e da quel momento l’equipe medica ha agito prontamente per asportare il tumore.