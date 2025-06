Il settimanale Oggi ha parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Ecco cosa sappiamo.

Stando a un gossip pubblicato dal settimanale Oggi, Ambra Angiolini e Francesco Renga sarebbero tornati a frequentarsi. L’attrice continua a dichiarare di essere single, tant’è vero che le uniche volte in cui la si vede in giro è sempre in compagnia di Jolanda, la figlia avuta dal cantante.

Tuttavia c’è un indizio social che Oggi ha voluto condividere coi fan dell’ex coppia: “Nell’ultimo periodo in molti hanno notato un riavvicinamento all’ex compagno Francesco Renga verso il quale non lesina parole al miele e piene di nostalgia“. Ecco che cosa sappiamo.

La verità di Alberto Dandolo sul rapporto tra Ambra e Renga

Ad aver parlato della situazione tra Ambra e Renga è stato Alberto Dandolo all’interno della sua rubrica. Il giornalista, ha voluto chiarire una questione importante: a oggi non c’è nessun ritorno di fiamma tra l’attrice e il cantante. L’ex coppia, infatti, sarebbe tornata soltanto a frequentarsi di più rispetto al passato.

Del resto, che Ambra e Renga avessero mantenuto dei rapporti di affetto e stima reciproca non è novità per nessuno. Infatti, entrambi si sono sempre sostenuti, anche in occasione dei rispettivi impegni lavorativi. Ad esempio, Ambra era presente quando il cantante ha debutatto con Nek al teatro Arcimboldi di Milano.

Non è avvenuta la stessa cosa per Ambra, dato che la sera del debutto de “La reginetta di Leenane”, Francesco Renga era assente. Dunque, per opra l’ex coppia è impegnata a mantenere degli ottimi rapporti, ma di un possibile ritorno di fiamma non è nulla di certo.

Ambra Angiolini

La storia d’amore tra Ambra e Renga e l’addio

Quella tra Ambra e Renga è una relazione che ha fatto sognare i fan. Iniziata nel 2003, la storia d’amore è durata fino al 2015, quando la coppia ha deciso di prendere due strade diverse. La loro separazione ha colto di sorpresa i fan, e fu motivata dal fatto che entrambi avessero preso consapevolezza che il loro rapporto ormai fosse cambiato.

Una decisione complicata, ma che l’ex coppia ha saputo gestire in maniera matura per amore di Jolanda e Leonardo, i loro figli.