Di recente, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno festeggiato l’arrivo del loro futuro bambino con un bellissimo baby shower. La festa è stata organizzata in una location nel cuore di Milano, ma ad esserne all’oscuro era proprio Elisa. Per l’attrice, infatti, è stata una vera e propria sorpresa, tant’è vero che poi ha deciso di condividere su Instagram le foto dell’evento con tanto di dedica.

Elisa ha pubblicato un dolcissimo carosello fotografico contenente alcuni scatti della festa. Nelle foto si vedono lei e Andrea Damante mentre ballano e si baciano, ma non sono mancati neanche gli scatti della torta impreziosita da un fiocco azzurro e dei regali per il futuro bebè, tra cui un paio di Nike bianche e azzurre.

Insomma, una festa perfetta in cui la coppia è stata circondata da tutti i loro affetti più grandi. Non a caso, Elisa ha voluto anche aggiungere una tenera didascalia per completare il post, che recita: “Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti“.