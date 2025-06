È ufficiale, Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice. Dopo 6 anni, il cantante abbandona la poltrona rossa, ecco chi lo potrebbe sostituire.

Gigi D’Alessio è ormai un volto storico di The Voice. Il cantante occupa la poltrona rossa del coach dal 2019, ma nella prossima stagione tutto cambierà. Sì, perché Gigi non tornerà nel programma accanto ai suoi compagni Arisa, Clementino e Loredana Bertè.

L’artista, infatti ha lasciato la Rai per ampliare i suoi orizzonti, tant’è vero che di recente è stato visto diverse volte su Mediaset. Ecco che cosa sappiamo.

L’addio a The Voice di Gigi D’Alessio

La notizia di un possibile addio di Gigi D’Alessio a The Voice non è un fulmine a ciel sereno. Già qualche mese fa era trapelata l’indiscrezione secondo cui il cantante partenopeo avrebbe presto lasciato il programma e la Rai.

E in effetti, negli ultimi tempi la sua presenza in Mediaset è stata confermata da alcuni importanti eventi, come “Gigi & Friends – Sicily For Life”, il concerto registrato a Palermo andato in onda su Canale 5 lo scorso 25 giugno. Alcuni fonti, inoltre, hanno rivelato che il cantante sarà ben presto impegnato in uno show musicale che verrà trasmesso proprio da Canale 5 in prima serata. Al suo fianco, Vanessa Incontrada, volto noto di Mediaset.

Chi sarà il nuovo giudice di The Voice

A questo punto la domanda che i fan The Voice si stanno ponendo: chi occuperà la poltrona del coach lasciata vuota da Gigi D’Alessio? Ebbene, stando ad Affari Italiani il sostituto del cantante potrebbe essere Nek. Malgrado non ci siano ancora delle notizie certe, si dice infatti che l’artista abbia già accettato la proposta e che sia pronto per tornare sul piccolo schermo.

Ma il presunto impegno a The Voice non sarà l’unico per Nek. Infatti, il cantante si dedicherà presto alla nuova edizione di Dalla Strada al Palco in compagnia di Bianca Guaccero, puntate che però andranno in onda solamente a febbraio 2026, non appena sarà concluso il Festival di Sanremo.