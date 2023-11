Finalista di Sanremo Giovani 2023, JacopoSol debutta con il suo inedito “Cose che non sai”: ecco il significato.

Durante la puntata di Sanremo Giovani 2023 del 19 novembre, in prima serata su Rai1, gli otto finalisti selezionati dalla Commissione presieduta da Amadeus si sono esibiti con i propri inediti. Al fianco di bnkr44, Clara e Santi Francesi, debutta sul palco dell’Ariston anche JacopoSol con il suo singolo “Cose che non sai”.

La finale di Sanremo Giovani 2023

Jacopo Porporino, in arte JacopoSol, ha realizzato il suo sogno di arrivare tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani 2023. Negli anni, sono stati tanti i giovani artisti esordienti che, debuttando sul palco del Festival, si sono trovati sul trampolino di lancio verso una carriera di successo.

Martedì 19 novembre, durante la finalissima dell’evento, Amadeus ha dichiarato: “Felicissimi ed orgogliosi noi della Commissione per aver conosciuto dei ragazzi tanto meritevoli”.

Oltre a Jacopo, in gara hanno debuttato anche bnkr44, con “Effetti speciali”; CLARA con “Boulevard”; Grenbaud con “Mama”; Jacopo Sol con “COSE CHE NON SAI”; Lor3n con “Fiore D’inverno”; SANTI FRANCESI con “Occhi tristi”; Tancredi con “Perle” e Vale LP con “Stronza”.

“Cose che non sai”, l’inedito di JacopoSol

JacopoSol trionfa con il suo inedito “Cose che non sai”, prodotto da Nicola Lazzarin – in arte “Cripo” – in collaborazione con l’artista e Vincenzo De Nicola. L’autore del testo si mostra quasi impaurito dal dire tutto quello che prova all’altra persona, a cui vorrebbe svelare ciò che ancora non sa.

Originario di San Severo (Foggia), Jacopo si trasferisce a Milano nel 2022 per inseguire il suo sogno. Dopo numerose esperienze che modellano il suo timbro vocale, riesce a plasmare la sua strada artistica debuttando davvero nel mondo della musica nel 2023.

JacopoSol arriva a Sanremo Giovani già con una giovane esperienza alle spalle, dopo aver scritto i seguenti brani: Dormi, Ancora e +Tempo. Le sue canzoni sono disponibili su Spotify e sulle altre piattaforme digitali.

