Irama presenta in anteprima il nuovo singolo: “Galassie”

Durante la semifinale di Amici, Irama ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, “Galassie”, che verrà pubblicato il 17 maggio.

Durante la semifinale di Amici 2023, Irama ha sorpreso il pubblico presentando il suo nuovo singolo “Galassie“. Questo brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantante, che verrà rilasciato in autunno. Tra curiosità e aspettative, “Galassie” diventa un anticipo molto atteso di ciò che ci riserverà Irama con il suo prossimo progetto discografico.

“Galassie”: il nuovo singolo di Irama

“Galassie” conferma il costante lavoro dell’artista nella sperimentazione e nella ricerca musicale, come già dimostrato dalla sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tu No“, che gli è valso un meritato quinto posto. l testo del nuovo singolo di Irama parla di una connessione profonda e salvifica tra il protagonista e una ragazza.

Citando Franco Battiato (“Ti proteggerò da ogni malinconia”), Irama esplora temi come l’amore, la protezione e la capacità della musica di trasformare il dolore in qualcosa di lontano. Quando questi due personaggi sono insieme, il rumore del mondo si trasforma in musica e ogni sofferenza sembra sparire, evocando un’immagine di serenità e complicità tra i due.

“IRAMA LIVE 2024”: un tour da non perdere

Riccardo Cocciante e Irama

Dopo il lancio del singolo e in vista del nuovo album, Irama ha già programmato un tour che promette di essere ricco di emozioni. Le date spaziano da nord a sud dell’Italia, includendo concerti in location emblematiche come l’Arena di Verona. Gli appuntamenti dell’“IRAMA LIVE 2024” andranno da maggio a dicembre 2024.

“Galassie” non è solo un singolo, ma un ponte verso nuove esperienze musicali che Irama sta per regalarci. Tra attesa per l’album e l’emozione dei concerti dal vivo, il cantautore continua a consolidare la sua posizione nel panorama musicale italiano, promettendo di portare i suoi ascoltatori in un viaggio emozionale assolutamente unico.