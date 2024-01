La premiazione della 66esima edizione dei Grammy si svolgerà il prossimo 4 febbraio a Los Angeles: ad esibirsi ci saranno le tre popstar internazionali.

Il 4 febbraio, alla Crypto.com Arena di Los Angeles, si terrà la premiazione dei Grammy Awards 2024. Le prime artiste di cui sono state annunciate le esibizioni nel corso della serata sono 3 popstar di successo mondiale: Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

Billie Eilish : le candidature

Tutte e 3 le cantanti hanno ricevuto più di una candidatura ciascuna nelle categorie più importanti dei Grammy. Billi Eilish è reduce da un anno straordinario, che l’ha vista vincitrice all’edizione 2024 dei Golden Globes con il singolo “What was I made for?“, colonna sonora del film “Barbie”. La cantante di “Bad Guy” non ne sbaglia una: sembra davvero inarrestabile.

Ai Grammy Awards 2024 è in lizza con lo stesso brano già premiato ai Gold Globes nelle seguenti categorie: “Record Of The Year“, “Song Of The Year”, “Best Pop Solo Performance”, “Best Music Video” e per finire “Best Song Written For Visual Media“. Inoltre Eilish è candidata come “Best Pop Duo/Group Performance” con “Never felt so alone“, in collaborazione con Labrinth.

Dua Lipa e Olivia Rodrigo: le candidature

Dua Lipa è in lizza in 2 sole categorie con il suo singolo “Dance the night” che fa parte della colonna sonora di “Barbie”. La popstar è candidata per “Song Of The Year” e “Best Song Written For Visual Media“. Olivia Rodrigo invece ha ricevuto ben 6 nomination: è candidata per “Album Of The Year” e “Best Pop Vocal Album” con “Guts“. È poi in gara per “Record Of The Year“, “Song Of The Year” e “Best Pop Solo Performance” con il singolo “Vampire“. Infine è stata candidata per la categoria “Best Rock Song” con “Ballad of a homeschooled girl“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM