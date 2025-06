Ieri sera, 25 giugno, è andata in onda la registrazione del concerto “Gigi & Friends – Sicily for Life”, l’evento organizzato da Gigi D’Alessio a Palermo. Tra i vari ospiti presenti, anche LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, suo figlio. Ormai presenza fissa nella maggior parte dei concerti del cantante, LDA si è esibito accanto al padre, emozionando il pubblico con un doppio duetto.

Ma non è tutto. Infatti, nel corso dell’esibizione, padre e figlio sono stati i protagonisti di un toccante scambio di battute. Ecco che cosa è successo.

I brani che Gigi D’Alessio e LDA hanno deciso di eseguire davanti al pubblico sono due. Stiamo parlando di “Primo appuntamento”, celebre canzone del cantante partenopeo e “Quello che fa male“, una delle hit del giovane artista.

Lo stesso Gigi ha deciso di condividere un video in cui si vede il momento in cui presenta LDA al pubblico, non appena il giovane ha fatto il suo ingresso sul palco. Quelle pronunciata dall’artista sono parole semplici, ma da cui emerge tutto l’affetto che un padre può nutrire verso il proprio figlio: “LDA, ma per me rimane Luca“. Ma non finisce qui, dato che il cantante ha anche aggiunto una bellissima didascalia che recita: “Oltre all’amore tra padre e figlio, la musica ci ha uniti ancora di più“.