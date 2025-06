Il cantante sta raccogliendo i frutti di anni di duro lavoro e impegno. A Fanpage.it ha raccontato le sue impressioni e come si sente.

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, è inarrestabile. Dopo la certificazione disco di platino per “Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato”, il tormentone de “Il Filo Rosso” e il recente successo di “A me mi piace”, il cantante è pronto per partire per un colossale tour che lo porterà anche in giro per l’Europa. In un’intervista pubblicata da Fanpage.it, Alfa si racconta a 360° rivelando le sue impressioni di fronte al successo raggiunto.

Il successo di Alfa

Alfa sa di poter essere orgoglioso di dove sia riuscito ad arrivare. Dopo anni di duro lavoro e ore infinite passate in studio, il cantante sta raccogliendo i frutti del suo impegno. Insomma, una gavetta bella lunga, tant’è vero che ha dichiarato: “Non è un successo figlio del momento, ma il risultato di un percorso costruito passo dopo passo“.

Ma Andrea non è solo contento del traguardo raggiunto, ma anche del momento in cui tutto ciò è accaduto. Del resto ad agosto compirà 25 anni, un’età che gli permette di affrontare tutto in maniera più consapevole e matura. Lo stesso artista a ammesso: “Se fosse successo a 17 anni, non l’avrei gestito allo stesso modo“. Alfa a Sanremo 2024

L’incontro con Ed Sheeran

In ogni caso, il successo di Alfa non gli ha permesso soltanto di fare numeri da record, ma anche di incontrare uno di quelli che da sempre considera come un punto di riferimento: Ed Sheeran. Un momento magico durante il quale i due cantanti hanno anche duettato per la strada, esibendosi in “The A Team”, una delle canzoni più famose del cantante britannico.

Insomma, un evento indimenticabile, dato che il brano di Ed Sheeran è stato proprio il motore che ha spinto Alfa a imparare a suonare la chitarra. “Quando l’ho sentita nel 2011 mi sono innamorato: avevo visto anche il video musicale su MTV, da lì è stato proprio imprinting. Cantare con lui quella canzone è stato come un cerchio che si chiude“, ha ammesso Andrea.

Ma non è finita qui: il cantante, infatti, ha raccontato anche di essersi scambiato con Ed Sheeran i rispettivi contatti e chi lo sa, magari in futuro potrebbe anche nascere una nuova collaborazione musicale.

I prossimi obiettivi di Alfa