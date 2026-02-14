Gianna Nannini celebra 50 anni di carriera a Berlino

La rocker toscana annuncia “GiannaGold”, un progetto biennale che partirà il 19 settembre 2026 con uno speciale rock show sinfonico nella storica arena tedesca.

A cinquant’anni dal suo album di debutto omonimo che l’ha consacrata come la rocker europea per eccellenza, Gianna Nannini annuncia oggi GiannaGold: un ambizioso progetto biennale per celebrare questo straordinario traguardo, che prenderà il via con un grande evento live, l’unico concerto del 2026.

Il 19 settembre 2026 la Nannini tornerà sul palco del leggendario Waldbühne di Berlino, una delle arene rock più iconiche d’Europa che ha ospitato alcuni dei più grandi concerti internazionali della storia. Per l’artista senese si tratta di un ritorno epico: l’ultima volta che si è esibita risale al 1988, quasi quarant’anni fa. Sarà uno speciale rock show sinfonico pensato per ripercorrere una carriera costellata di successi indimenticabili, e segnerà anche l’inizio della collaborazione tra la cantante e Vivo Concerti.

Questo appuntamento berlinese arriva dopo il trionfo degli oltre 30 show sold out realizzati tra il 2024 e il 2025 in Italia, Germania e Svizzera, confermando la straordinaria capacità di Gianna Nannini di riempire le arene e di emozionare generazioni diverse di fan. Ma GiannaGold non sarà solo un viaggio nella memoria: il progetto rappresenta anche un ponte verso il futuro, con nuova musica in arrivo che accompagnerà l’artista nei prossimi anni e che segna il suo ritorno in Universal Music.

Info biglietti

I biglietti per il concerto del 19 settembre al Waldbühne di Berlino saranno disponibili secondo questo calendario:

Presale Fanclub : mercoledì 11 febbraio 2026, ore 10:00

: mercoledì 11 febbraio 2026, ore 10:00 Presale esclusiva Eventim : venerdì 13 febbraio 2026, ore 10:00

: venerdì 13 febbraio 2026, ore 10:00 Vendita generale: lunedì 16 febbraio 2026, ore 10:00

I biglietti potranno essere acquistati su TicketOne.it, Eventim.de, Ticketcorner.ch, Oeticket.com, nei punti vendita autorizzati, su www.vivoconcerti.com e altre prevendite online ufficiali.

L’organizzatore raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i circuiti autorizzati presenti nei comunicati ufficiali, declinando ogni responsabilità per acquisti effettuati al di fuori di questi canali.